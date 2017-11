Todea şi Popescu, stări de spirit diferite

„Am început meciul bine, ne-am creat multe ocazii în prima repriză, dar nu am reușit să concretizăm. În schimb, adversarul a marcat la prima lui fază pe o greșeală defensivă a noastră, după care am căzut ca joc și moral. Astfel, ASA-ul a reușit să-și mai creeze și alte ocazii și au mai și marcat odată. Meritam mult mai mult de la acest meci, din păcate am obținut foarte puțin, adică nimic. E un aspect important acela ca în momentele grele să existe doi-trei jucători care tragă puțin echipa după ei, iar asta ne cam lipsește nouă. Probabil, faptul că nu am reușit să înscriem din atâtea ocazii create în prima repriză, i-a dezamăgit și mai mult pe jucătorii noștri. Apoi, s-a luat gol la prima acțiune a adversarului, a fost un alt aspect ce i-a demoralizat. Și toate sunt suprapuse pe criza generală de rezultate” – a declarat Todea.

La rândul său, tehnicianul celor de la ASA Tg. Mureş, Marius Popescu a spus: „De fiecare dată când vin la Arad am emoțiile acelea constructive, căci am petrecut aici o perioadă ca sportiv foarte bună. Pe de altă parte, sunt fericit pentru că am câștigat, căci și noi suntem într-o situația foarte grea cu tot ceea ce înseamnă un club în insolvență. Sper ca UTA să-și revină, pentru că e păcat de tot ceea ce se întâmplă în jurul echipei, de spiritul UTA-ei, iar eu am fost un norocos că am trăit doi ani perfecți. Dar, până la urmă, și noi și UTA suntem două echipe cotate în țara asta și sper să fim acolo unde ne este locul, adică în Liga 1”.