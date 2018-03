Todea: „Un punct important” vs. Pelici: „Ne doream victoria”

Situaţia noastră de acum ne obligă să luptăm pentru fiecare punct, va conta la finalul campionatului. A fost un meci echilibrat, cred că rezultatul este unul echitabil, deşi am avut şi noi câteva ocazii, am înţeles că am avut şi un penalty neacordat, au avut şi ei ocaziile lor, este pe undeva normal, e echipa de pe locul 2, cu pretenţii de promovare. Este puţin incomod să joci într-o asemnea atmosferă, dar băieţii şi-au văzut de joc, au reuşit să se conecteze la meci, au fost foarte concentraţi. Nu s-au lăsat afectaţi şi intimidaţi de scandări. Ionuţ Popa are un mare merit în câştigarea acestui punct”.

La rândul său, tehnicianul sibienilor, Alexandru Pelici a declarat: „Există regretul că nu am reuşit să ne distanţăm şi mai mult de locul 3, am venit aici să câştigăm. Ne-am gândit doar la victorie, dovadă şi modul în care am jucat, schimbările făcute, toate au fost în acest scop. Dar, UTA s-a apărat eroic, mi-a fost frică de spiritul acestui club, unul special în fotbalul românesc, indiferent de componenţa lotului. Asta s-a creat şi creat, de aceea nu am reuşit să plecăm învingători. Nu comentez situaţia domnului Popa, pentru că şi noi am fost înjuraţi, scuipaţi, stropiţi cu apă, au dat cu bănuţi după noi. Doresc UTA-ei succes în continuare şi să ştiţi că toate echipele care vor veni aici vor avea viaţă grea, dacă UTA joacă la fel, cu acelaşi spirit”