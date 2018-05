Ţolea simte ameninţarea demiterii

Războiul dus la vârful Asociaţiei de Dezvoltare Intracomunitară Deşeuri (ADI Deşeuri) continuă. După ce, sâmbătă, presa din Arad a primit mai multe documente referitoare la situaţia de la ADI Deşeuri, marţi, informările au continuat. Adrian Ţolea spune că nu el este cel care trimite acele documente, ele putând veni de la oricare dintre membrii Adunării Generale a Acţionarilor. „Nu eu am trimis informările către presă. Ele au putut veni de la oricine, mai ales că au fost trimise către toţi membrii AGA, adică aproximativ 80 de persoane”, a spus Ţolea. În documentele primite marţi se face referire la o posibilă demitere a directorului ADI Deşeuri. Aceste documente sunt semnate de el şi arată faptul că, din punctul lui Ţolea de vedere, demiterea lui nu este una uşoară. După ce Sergiu Bîlcea, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Arad şi membru al Comitetului Director al ADI Deşeuri, a solicitat un punct de vedere referitor la situaţia mandatului lui Ţolea, acesta din urmă a trecut la atac. Directorul spune că, dacă e să fie concediat, totul să se facă potrivit legii, nu după ureche. Acesta a trimis o adresă către Consiliul Judeţean prin care solicită să i se pună la dispoziţie documentele care stau la baza declanşării conflictului de muncă.

„Din punctul meu de vedere, a fost declanşat conflictul de muncă. Pentru că angajatorul meu, respectiv CJA, a cerut clarificări referitoare la depunerea mandatului meu. Or, eu nu am declarat niciodată că îmi dau demisia. Am spus că mă pun la dispoziţia tuturor membrilor AGA, în sensul că oricine doreşte informaţii, poate să mi le solicite. De aici unii au înţeles cu totul altceva”, a spus Ţolea. Revenind la cererea pe care acesta a depus-o la CJA, Ţolea doreşte să primească informarea privind declanşarea procedurii de investigaţie a unor abateri realizate de la îndeplinirea fişei postului, decizia Consiliului Director al ADI Deşeuri privind comisia de disciplină constituită pentru investigarea abaterilor realizate de Ţolea în îndeplinirea sarcinilor de director executiv, dar şi decizia Consiliului Director al ADI Deşeuri prin care a fost stabilită abaterea de la fişa postului. „Dacă aceste documente nu există nicăieri, şi nu cred că există, nu îmi poate fi desfăcut contractul de muncă. Ar fi un abuz. Eu mă apăr cu legea în mână şi, dacă va fi cazul, îmi voi căuta dreptatea până în pânzele albe”, a declarat Adrian Ţolea.

Nu există decizie

De cealaltă parte, Sergiu Bîlcea, vicepreşedintele CJA, a spus că „nu există nicio decizie în ceea ce îl priveşte pe Adrian Ţolea. Eu nu pot să iau o decizie. Doar primarii, care sunt membri ai AGA, pot lua astfel de decizii. Oricum, ei şi arădenii pe care îi reprezintă sunt cei care suferă de pe urma acţiunilor ADI Deşeuri. Deci, mi se pare logic ca ei să aibă decizia în mână”. Aşadar, Bîlcea nu contestă faptul că Ţolea ar putea fi debarcat din fruntea ADI Deşeuri, dar spune că el nu poate să ia vreo măsură în sensul acesta. Iar, dacă soarta lui Adrian Ţolea stă în mâna primarilor, este greu de crezut că şefii CJA pot influenţa toţi aleşii locali din judeţ. Mai ales că mare parte dintre ei nu sunt membri PNL. Un lucru e cert: scandalul va continua. Aşteptăm deznodământul.