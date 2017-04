Toma Andrei Florin, premiul I la Naționala de Sociologie

Ce l-a determinat pe elevul arădean să aleagă sociologia ca și domeniu de studiu? „Interesul pentru sociologie mi-a fost deschis prin dezbaterile academice la care am participat unde mi-am cultivat spiritul critic și analitic. Tot aici am conștientizat problemele majore și transformările din societatea contemporană. Sunt subiecte care mă interesează foarte mult și de aceea am decis ca din toamnă să studiez Sociologie și Educației în Anglia” a declarat Andrei.

Și nu este doar o simplă pasiune a tănărului arădean pentru un domeniu de studiu, activitatea sa ca și președinte al Consiliului Școlar al Elevilor l-a făcut să conștientizeze și mai mult problemele la nivelul diferitelor categorii sociale și l-a determinat să se implice efectiv în rezolvarea lor. Cât despre o viitoare carieră, visul său este să profeseze în domeniul academic, ca profesor universitar dar i-ar plăcea la fel de mult să lucreze și în cadrul unor ONG-uri care se ocupă cu promovarea drepturilor omului la nivel internațional.