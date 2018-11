Top 10 filme. Filmul de animaţie ”The Grinch”, pe primul loc în box-office

Benedict Cumberbatch a împrumutat vocea personajului verde şi supărăcios, creat de celebrul Theodor Seuss Geisel – Dr Seuss – în cartea sa pentru copii ”How the Grinch Stole Christmas”.



Filmul de animaţie ”The Grinch” produs de Universal Studios, a urcat pe primul loc al podiumului pe care s-a aflat anterior ”Bohemian Rhapsody”, filmul dedicat legendei rock Freddie Mercury şi trupei sale la fel de faimoase, Queen, care a ajuns pe locul secund al topului, cu 31 de milioane de dolari în a doua săptămână în box-office-ul nord-american (100 de milioane de dolari în total).

Iată topul săptămânal în funcţie de încasările de weekend, la cinema:

1. Grinch

2. Bohemian Rhapsody

3. Overlord

4. The Nutcracker and the Four Realms

5. The Girl in the Spider’s Web

6. A Star Is Born

7. Nobody’s Fool

8. Venom

9. Halloween

10. The Hate U Give

Sursa: Agerpres