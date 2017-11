Top 10 țări cu cele mai puternice forțe armate din lume

10. Japonia. Are cheltuieli militare de 49,1 miliarde de dolari, cea mai mare cifră din ultimii ani. Are peste 247.000 de persoane active și aproape 60.000 în rezervă. Cu 1.595 de aeronave, este a 5-a cea mai mare forță aeriană. Armata este echipată și cu nave de război.

9. Coreea de Sud. Cheltuiește cu armata 34 de miliarde de dolari. Menține o armată mare de peste 640.000 de angajați activi și 2.900.000 ca personal suplimentar în rezervă, alături de cea de-a 6-a cea mai mare flotă aeriană din lume cu 1.393 de aeronave, precum și o flotă navală de 166 de nave. Țara are aproximativ 15 000 de arme terestre, inclusiv sisteme de rachete, precum și 2346 de tancuri.

8. Turcia. Bugetul său de apărare este de 18,18 miliarde de dolari. Mărimea armatei, inclusiv trupele și rezervele regulate, este de peste 660.000 persoane. Forțele aeriene ale Turciei au 1000 de aeronave. Armata deține de asemenea 16 000 de arme terestre. Are legături diplomatice puternice cu SUA și se implică în inițiative din întreaga lume.

7. Germania. Cheltuiește în jur de 45 de miliarde de dolari în fiecare an. În 2011, serviciul militar obligatoriu a fost eliminat. Are doar 183.000 de membri activi din prima linie și 145.000 de rezerviști, alături de 710 de aeronave în total, și armament de aproape 5000 de diferite tipuri.

6. Franța. Bugetul său militar actual se ridică la 43 de miliarde de dolari pe an, ceea ce reprezintă 1,9% din PIB-ul țării, mult sub ținta de cheltuieli stabilită de NATO. Peste 220.000 de forțe regulate, împreună cu rezerviștii formează o forță de aproximativ 500.000 militari. Are peste 1.000 de aeronave, împreună cu 9.000 de vehicule de teren. Chiar dacă acestea nu fac din Franța o armată formidabilă, poziția sa în UE și în ONU și un total de 290 de arme nucleare îi conferă locul 6 în clasament.

5. Anglia. Bugetul de apărare al Regatului Unit este în prezent de 54 de miliarde de dolari. Are 205.000 angajați, împreună cu o flotă de 908 de aeronave și o flotă marină de 66 de nave. Cu toate acestea, armata britanică este încă una puternică, cu pregătire superioară, echipamentele și cele 160 de arme nucleare fiind principalele puncte forte. Royal Navy intenționează să pună în funcțiune HMS Queen Elizabeth, în 2020. Este un transportator de aeronave, care poate să transporte 40 de avioane F-35B.

4. India s-a folosit de populația sa masivă și a construit o armată de 3,5 milioane de soldați, inclusiv 1,325 milioane militari activi. Dimensiunea armatei indiene este unul dintre motivele pentru care a rămas întotdeauna printre țările cu cele mai puternice armate din lume. Forța umană a armatei este completată de aproape 16.000 de vehicule terestre, care includ 3.500 de tancuri, precum și 1.785 de aeronave, alături de arme nucleare. Rachetele sale balistice pot afecta întregul Pakistan sau aproape tot teritoriul Chinei. Bugetul său actual de apărare se ridică la 46 de miliarde de dolari, însă este de așteptat să crească. Este de asemenea cel mai mare importator de mărfuri militare din lume.

3. China. Bugetul de apărare al Chinei se ridică oficial la 126 de miliarde de dolari. Are o dimensiune formidabilă a armatei, cu 2,285 milioane de persoane active în linia întâi și încă 2,3 milioane de rezerviști, ceea ce o face ca cea mai mare forță terestră din lume, împreună cu aproape 25 000 de vehicule terestre. Are 2800 de aeronave. China deține în jur de 300 de arme nucleare. China este cunoscută și pentru “furtul” tehnologiei militare sensibile.

2. Rusia. Bugetul de apărare al Rusiei este de 76,6 miliarde de dolari și se așteaptă să crească cu 44% mai mult în următorii trei ani. Armata rusă are 766.000 de membri activi și aproape 2.5 milioane de militari în rezervă, deși soldații primesc o pregătire mediocră. Forța umană este susținută de 15.500 de tancuri, ceea ce face ca Rusia să fie cea mai mare forță tanc din lume, deși îmbătrânește, ca și celelalte echipamente. Rusia are aproape 8500 de focoase nucleare active.



1. Statele Unite ale Americii. SUA alocă anual 612,5 miliarde de dolari pentru armată, mai mult decât celelalte nouă țări, împreună. Menține o armată remarcabil de mare, compusă din peste 1,4 milioane de soldați și alți 800 000 de rezerviști. Are o flotă de 19 transportori de aeronave, în timp ce restul lumii mai deține în total 12. SUA are la dispoziție și 7500 de focoase nucleare.