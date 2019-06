TOP 3 tipuri de biciclete. Tu pe care o alegi?

In functie de destinatia aleasa, iata care sunt cele 3 tipuri de biciclete despre care vom vorbi in acest articol. Tu alege-o pe cea care ti se potriveste:

1. Biciclete de munte

Avand in vedere ca exista diferite marci pe piata, alegerea unei biciclete de munte nu este o treaba usoara. Trebuie sa tii cont de multe aspecte inainte de achizitionarea ei. Astfel, vei avea o bicicleta de munte confortabila, care va avea performante bune la pedalat.

Daca si tu esti un impatimit al traseelor montane sau vrei sa preintampini greutatile strazilor pline cu gropi din orasul tau, atunci Veloteca este locul unde vei gasi foarte multe categorii de biciclete de munte atractive.

Aici vei descoperi doua tipuri principale: biciclete MTB Hardtail si MTB Full-Suspension. Cele din urma beneficiaza de sisteme de amortizare atat la roata din fata, cat si la roata din spate. In schimb, bicicletele MTB Hardtail sunt perfecte pentru turele montane, de deal sau pe traseele off-road, avand suspensii doar pe roata din fata, ceea ce le face mai usoare, mai manevrabile si mai rigide.

2. Biciclete electrice

Acest tip de biciclete a aparut ca un raspuns la un mediu urban tot mai aglomerat si a distantelor mari de deplasare. Daca vrei sa ajungi la birou rapid, odihnit si proaspat, bicicleta electrica este o alternativa placuta si relaxanta la tot ceea ce inseamna transport in ziua de azi. Aceasta arata ca o bicicleta traditionala, insa beneficiaza de doua componente suplimentare:

care are rolul de a pune dispozitivul in miscare si care este amplasat de obicei in butucul din fata; un acumulator Li-Ion care alimenteaza motorul electric cu energie si care este amplasat de regula pe portbagajul bicicletei, sau pe tubul cadrului langa roata din spate.

3. Biciclete de oras

Pentru multi, mersul pe bicicleta este mai mult decat un stil de viata. De obicei, aceste biciclete de oras dispun de mai multe viteze (de la 7 pana la 21 viteze) iar un avantaj incontestabil este faptul ca majoritatea mecanismelor nu necesita intretinere. Astfel, este redus semnificativ timpul petrecut pentru ingrijirea bicicletei.

De cele mai multe ori, atunci cand plecam in vacanta lasam rutina de sport in urma. Acest lucru poate fi evitat in cazul in care alegi mersul pe bicicleta, de aceea, indiferent ca esti la munte sau la mare, poti gasi biciclete de inchiriat. Asta inseamna ca o sa poti descoperi locuri noi in timp ce arzi caloriile de care vrei sa scapi.

Aceste 3 tipuri de biciclete sunt printre cele mai cautate modele, insa pe site-ul Veloteca.ro vei mai descoperi si biciclete pliabile, electrice, biciclete de dama sau de copii.