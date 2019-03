Top filme: ”Captain Marvel”, pe primul loc în box office

Filmul o are în rolul principal pe Brie Larson, actriţă care a obţinut premiul Oscar în 2016, pentru interpretarea din ”The Room”. Personajul său, Carol Danvers, alias Carol Danvers, este o femeie-pilot de elită, a cărei aeronavă intră în coliziune cu o navă extraterestră. În urma acestui incident, protagonista capătă puteri supranaturale.

Iată topul săptămânal al filmelor de la cinema, în funcție de încasări:

1. ”Captain Marvel”

2. ”How to Train Your Dragon: The Hidden World”

3. ”A Madea Family Funeral”

4. ”The Lego Movie 2: The Second Part”

5. ”Alita: Battle Angel”

6. ”Green Book”

7. ”Isn’t It Romantic”

8. ”Fighting With My Family”

9. ”Greta”

10. ”Apollo 11”

Sursa: Agerpres