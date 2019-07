Top trei afecțiuni în orașul Arad

Arad. Am dorit să aflăm care sunt principalele cauze pentru care arădenii cer ajutorul echipajelor medicale ale Serviciului Județean de Ambulanță Arad. Astfel, am răsfoit statistica serviciului pentru al doilea trimestru din acest an. De departe, cea mai bună veste este că în acest an, față de anii 2018 și 2017, luând în calcul trimestrul doi, numărul stopurilor cardio-respiratorii a scăzut cu aproximativ 100 de cazuri.

Top 3 afecțiuni

Primul loc și de fapt principala cauză pentru care arădenii au sunat la salvare este febra. Au fost înregistrate 555 de cazuri de stări febrile, adică, în medie (realitatea din teren poate fi alta ) vorbim de șapte cazuri în fiecare zi. Locul doi este ocupat de accidentul vascular-cerebral cu 182 de cazuri înregistrate. Atenție, însă, în aceiași perioadă în anul 2018 au fost înregistrate 149 de cazuri, ceea ce înseamnă că numărul acestei afecțiuni a crescut față de anul trecut cu 33 de cazuri. În medie, doi arădeni au suferit zilnic de această afecțiune. Locul trei în acest top este ocupat de insuficiența respiratorie acută cu 157 de cazuri, cu 35 mai puțin față de al doilea trimestru din anul 2018. În medie, zilnic un arădean a suferit de această afecțiune.

100 de cazuri de inimă, mai puțin

Putem spune că o veste foarte bună ar fi scăderea drastică a numărului stopurilor cardio-respiratorii, pentru această perioadă. Practic, în anul 2017, în trimestrul doi au fost înregistrate 139 de cazuri, din care doar șase au fost resuscitați. În anul 2018 au fost înregistrate 117 cazuri din care doar 8 și-au revenit în simțiri. Ei bine, cifrele din acest an, pentru lunile aprilie, mai și iunie sunt foarte bune fiind înregistrate, atenție, doar 34 de cazuri din care 6 pacienți au fost resuscitați.