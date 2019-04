Top trei afecțiuni în orașul Arad

Am fost curioși să aflăm care sunt primele trei afecțiuni care îi determină pe arădeni să sune la ambulanță pentru a cere ajutorul. Am tras cu coada ochiului peste statistica Serviciului Județean de Ambulanță Arad pentru primele trei luni ale acestui an și am găsit care sunt afecțiunile cele mai frecvente.

10.000 de solicitări, în trei luni

În total, în primele trei luni ale lui 2019, echipajele medicale ale ambulanței au intervenit la peste 10.000 de solicitări. În medie (realitatea din teren poate fi alta), ar fi aproximativ 3.500 de intervenții pe lună, respectiv peste 115 în fiecare zi. De asemenea, au mai fost realizate și 3.735 de transporturi, în medie câte 41 în fiecare zi. În total, autospecialele din cadrul SJA Arad dar și din substațiile din județ au parcurs peste 490.000 de kilometri. Adică, în medie, peste 5.500 de kilometri zilnic.

Top trei afecțiuni

Revenind la topul afecțiunilor, pentru primul trimestru al acestui an, de departe, primul loc este ocupat de stările febrile la adulți. Au fost înregistrate 1.016 de astfel de cazuri. În medie câte 340 în fiecare lună, respectiv 12 în fiecare zi. Pe locul doi, în acest top se află insuficiența respiratorie acută, fiind înregistrate 270 de cazuri. În medie câte 90 de cazuri, lunar, respectiv câte trei în fiecare zi. Tot pe „podium”, pe locul trei se află accidentul vascular cerebral cu 182 de pacienți care au chemat ambulanța. În medie vorbim de 60 de cazuri lunar, adică câte două în fiecare zi din primele trei luni ale lui 2019.