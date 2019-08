Tot în faza căutărilor

Este vorba despre canadianul Kellyann Kande (23 ani, fundaș central) şi camerunezul Stephan Passi (24 ani, fundaș de bandă). Nici unul nu l-a convins însă pe tehnicianul grupării fotbalistice de Liga 3 şi nu vor fi păstraţi în lot.

„Fără Vezan, Rosenblum și Marinescu, am avut ceva probleme la mijlocul terenului, dar chiar și așa au fost perioade în care noi am făcut jocul, am pasat mai mult și am și încercat poarta adversă. Am avut în față o formație mult mai omogenă și experimentată, care te taxează la cea mai mică greșeală. Pe fotbaliștii de culoare nu cred că îi vom păstra. Nu sunt peste ceea ce avem noi în lot, vom mai căuta și în altă parte, în special încă un fundaș central. Așteptăm și răspunsul RMN-ului făcut de Chițu, apreciem faptul că Sorin e fair-play cu noi și nu dorește să rămână în orice condiții la echipă”, a spus Flavius Moisă după eşecul de la Dumbrăviţa.