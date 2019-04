Tot mai aproape de medalie

TÂRGOVIŞTE. Şapte victorii din opt partde disputate în Liga Naţională de baschet feminin. Acesta este bilanţul FCC ICIM Arad cu antrenorul Bogdan Bulj pe bancă. Şi gruparea galben-albastră a mai făcut un pas spre medalie. După patru ani de aşteptare şi un început de sezon deloc convingător.

Arădencele şi-au demolat adversara din „El Clasico”, CSM Târgovişte, într-o manieră entuziasmantă. După 2-0 (65-61 şi 56-37), în meciurile de la Arad, Brankica Hadzovic şi coechipierele ei au reuşit o revenire de senzaţie în Cetatea Chindiei. Ceva în genul finalei „de poveste” din anul 2013, când echipa noastră a câştigat titlul chiar pe terenul rivalei din Târgovişte, după un început de coşmar. La fel au stat lucrurile şi vineri seara, când trupa pregătită de Cătălin Tănase a avut 25-5 (min. 9). A urmat însă o cursă de urmărire perfectă, Fodor, Lee şi Williams (cea din urmă, din nou, în „double-double”, cu 10 puncte şi 11 recuperări) fiind de neoprit.

Caseta tehnică

A fost CSM Târgovişte – FCC ICIM Arad 51-64 (pe sferturi: 25-7, 12-22, 8-16, 6-19). Marcatoare – Târgovişte: Stoenescu 18, Vaida 12, Poole 6, Kilin 5, Irimia 5, Toma 4 şi Chivu 1. Arad: Fodor 13, Lee 12, Williams 10, Dzombeta 7, Ardelean 7, Hadzovic 7, Mercea 5, Ciotir 3.

„Am început meciul destul de greu, apărarea a fost slabă, iar în atac nu am luat deciziile bune, dar ne-am arătat caracterul ca echipă. Am reușit să implementăm mentalitatea de învingător, am crezut tot timpul că putem reveni, ne-am găsit ritmul. Felicit fetele mele pentru spiritul de luptă și calificarea în semifinalele, într-o asemenea manieră categorică” – a spus Bogdan Bulj.

Cu Sepsi, în semifinale

În penultimul act al competiţiei, echipa noastră are o misiune (im)posibilă, întâlnind campioana României, Sepsi Sf. Gheorghe. Primele meciuri ale semifinalei se vor juca în 23 şi 25 aprilie, în judeţul Covasna. Primul joc de la Arad e programat a treia zi de Paşti, pe 30 aprilie.