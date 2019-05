Tot mai mulți șoferi prinși la volan sub influența alcoolului, la Arad

Pentru a conduce în siguranţă – spun reprezentanții IPJ Arad -, şoferul trebuie să îşi păstreze starea de atenţie, să reacţioneze rapid, să vadă clar şi să aprecieze corect distanţa şi viteza. Alcoolul afectează claritatea vederii, judecata, timpul de reacţie, echilibrul şi capacitatea de a vorbi. Când aceste funcţii sunt afectate, probabilitatea unui accident rutier creşte exponențial. De cele mai multe ori, conducătorii auto aflaţi sub influenţa alcoolului comit frecvente încălcări ale normelor de circulaţie, conduc cu viteză excesivă, se angajează în depăşiri neregulamentare sau execută în mod periculos virajele. Conducerea autovehiculelor sub influenţa băuturilor alcoolice constituie un factor de mare risc asupra siguranţei traficului rutier, influențând, în mare măsură, producerea accidentelor de circulaţie. Un astfel de eveniment rutier, produs pe fondul consumului de alcool, a avut loc în 30 aprilie, pe raza orașului Lipova, unde șoferul unei autoutilitare s-a răsturnat.

„La data de 30 aprilie, un bărbat de 42 de ani, din județul Sibiu, a condus o autoutilitară cu semiremorcă pe DN 7, pe raza localității Lipova. Pe fondul consumului de alcool, după ce a ieșit dintr-o stație Peco, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrând în coliziune cu un cap de pod, după care s-a răsturnat într-un șanț. În urma evenimentului au rezultat exclusiv pagube materiale, iar testarea cu aparatul alcooltest a indicat o alcoolemie de 0,77 mg./l. alcool pur în aerul expirat”, a informat IPJ Arad. Conducătorului auto i-a fost întocmit dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului.

Pedepse

Legea prevede o pedeapsă cu închisoarea de la 1 la 5 ani pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge (0,40 mg./l. în etilotest). De asemenea, pe timpul cercetării, permisul este reţinut fără drept de circulaţie. O concentraţie alcoolică în sânge sub această valoare situează fapta în zona contravenţională şi se pedepseşte cu amendă cuprinsă între 9 şi 20 de puncte, iar ca măsură complementară permisul de conducere este suspendat pentru o perioadă de 90 de zile. Iar dacă dosarul penal sau amenda nu vă sperie, atunci trebuie să știți – în contextul în care șoferii care se află sub influența alcoolului la volan conduc cu viteză excesivă – că la o viteză de 90 de km/h, mașina parcurge circa 25 de metri într-o singură secundă, iar distanța totală de frânare până la oprirea efectivă este de 86 de metri. Așadar, nu urcați la volan dacă ați consumat alcool!

Sub influență, în trafic

În 30 aprilie și 1 mai, polițiștii au depistat doi șoferi, unul în vârstă de 39 de ani, din Zărand, ce conducea pe raza orașului Chișineu Criș un autovehicul având o alcoolemie de 1,08 mg./l. alcool pur în aerul expirat, iar celălalt de 33 de ani, care se afla la volanul unei mașini pe Calea Radnei din Arad, având o alcoolemie de 0,50 mg./l. alcool pur în aerul expirat. În ambele situații s-a dispus recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.