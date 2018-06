Totul despre alegerile AJF

Pentru prima oară în istoria existenţei Asociaţiei Judeţene de Fotbal Arad – for înfiinţat în 1991 – alegerile pentru funcţia de preşedinte se desfăşoară cu un singur candidat. Preşedintele în exerciţiu, Adrian Lucaci, va conduce destinele fotbalului judeţean şi în următorii patru ani, afiliaţii urmând a-i da votul de încredere în cadrul Adunării Generale de vineri, ora 16 din sala de şedinţe a Consiliului Judeţean.

Aceeaşi echipă

„După motto-ul celor de la FRF, care spuneau că acum pot fi implementate proiectele începute în urmă cu trei-patru ani, aşa şi noi, la AJF Arad, avem şansa de a construi şi a puncta la capitolul imagine şi respect. Împreună cu echipa mea, cu sprijinul afiliaţilor, a autorităţilor locale şi a FRF putem transforma AJF Arad într-un model de urmat la nivel naţional. Avem proiecte în derulare, dar şi altele, în premieră pentru fotbalul românesc, care se vor bucura de un impact deosebit” – ne-a declarat preşedintele Adrian Lucaci.

Acum patru ani, Lucaci venea în fruntea AJF Arad cu o echipă din care făceau parte şi, probabil, vor continua, vicepreşedinţii Andras Mako şi Ovidiu Coman. Pe ambii i-am întrebat de ce mai cer votul afiliaţilor pentru un nou mandat: „Îmi doresc să continui ce am izbutit să facem în ultimul an şi jumătate, pentru că aproape trei ani ne-am luptat să ieşim din insolvenţă, să plătim pentru greşelile fostei conduceri. Sunt convins că membri afiliaţi îmi vor da votul să-i reprezint în continuare în Comitetul Executiv al AJF” (Andras Mako); „Aş fi onorat să pot continua munca în cadrul acestei echipe cu care am pornit la drum în urmă cu patru ani. Îmi doresc să păstrez aceeaşi relaţie corectă cu afiliaţii şi să pun umărul la implementarea proiectelotr gândite de preşedintele Lucaci” (Ovidiu Coman). În aceeaşi echipă a actualului şi noului preşedinte Adi Lucaci mai fac parte: Vasile Rad, secretar general, Răzvan Cadar, preşedintele Comisiei Judeţene a Arbitrilor şi Alina Ţâşcă, trezorier.

Să mai spunem că, pentru cele două posturi de vicepreşedinţi AJF mai candidează Petru Barb şi Augustin Păcurar.

Invitaţi de onoare

Cei 69 membri afiliaţi cu drept de vot din cadrul AJF Arad vor avea ocazia de a se întâlni, în cadrul Adunării Generale, cu preşedintele FRF, Răzvan Burleanu şi vicepreşedintele FRF, Octavian Goga. Alţi invitaţi de onoare vor veni de la şase AJF-uri din ţară: Timiş, Caraş Severin, Hunedoara, Bihor, Sălaj şi Bistriţa. Pe lângă întâlnirea cu autorităţile locale, preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, va oficia festivitatea de premiere a unei inedite competiţii juvenile – Aurel Vlaicu Cup, destinată micuţilor elevi din clasele I şi II, organizată de prof. Flavius Stoica la Şc. Gim. „Aurel Vlaicu” – Nr. 21.