Tradiția ouălor înroșite de Paști

An de an preșcolarii de la Little Star Arad, îndrumați cu dragoste și implicare de educatoare, înroșesc ouă. O activitate care îi implică direct pe cei mici în pregătirile din-naintea sărbătorilor pascale, o activitate practică dar și extrem de educativă.

Tradiția de a vopsi ouă este astfel păstrată vie, iar cei mici află despre importanța și semnificației Sărbătorii Învierii lui Hristos. Și pentru că la Grădinița P.P. Little Star Arad nimic nu se face întâmplător, trebuie spus că cei mici au avut activități specifice Paștelui pe durata întregii săptămâni: de la confecționarea de măști de iepuraș, la ateliere pentru micii floriști și la activități artistice-creative – desenat, pictat, decupat, lipit. „Încercăm să îi implicăm cât mai mult pe copii în toate activitățile, să le oferim opțiuni pentru a se dezvolta din punct de vedere creativ și emoțional. Fiecare activitate pe care o alegem urmează o tematică, iar la final ei înțeleg mult mai bine subiectul propus în respectiva săptămână. De această dată a fost vorba despre Sărbătorile pascale și astfel i-am implicat în tot ceea ce înseamnă tradițiile și pregătirile pentru aceste sărbători”, ne-a mărturisit Ioana Voșin.