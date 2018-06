Trafic feroviar oprit între Timișoara și Arad. Zeci de minute de întârziere!

În jurul orei 14:45, Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informa că traficul feroviar a fost oprit pe Magistrala 310 Arad – Timişoara, în zona localităţii Vinga, judeţul Arad, din cauza unei căderi de tensiune ca urmare a manifestărilor meteorologice din zonă.

Conform Infofer – Informatica Feroviară, cel mai afectat de această „pană de curent” a fost Trenul Regio 2604, din direcția Arad către Timișoara Nord, care are o întârziere de aproape 70 de minute. Și Trenul Regio 3115, dinspre Timișoara Nord către Oradea, are o întârziere de 45 de minute. Aproximativ 50 de minute de întârziere are și Trenul Inter-Regio 1766-1, pe ruta Timișoara Nord-Iași. Și trenul Internațional IR 74-1 Brașov-Lokoshaza, care ar fi trebuit să ajungă în Arad la 14:18, are o întârziere de peste jumătate de oră.