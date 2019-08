Tragedia din Arad care putea fi evitată

Un adolescent de numai 17 ani a ajuns în stare gravă la Spitalul Judeţean Arad, după ce s-a electrocutat în firele de curent care trec prin zona pârâului din satul Milova, comuna Conop. Tânărul se afla la pescuit, numai că, la un moment dat, undiţa i s-a agăţat în firele de curent de pe stâlpii din zonă, moment în care trupul copilului a fost străpuns de mii de volţi. Tânărul a fost transportat de urgenţă la Spitalul Judeţean Arad, unde a fost operat sâmbătă. Acesta a suferit arsuri de gradul III la antebraţul drept, dar şi alte arsuri la picior. Medicii spun că nu pot spune încă dacă mâna copilului se va reface în totalitate. „Tânărul este internat la Chirurgie şi Ortopedie Infantilă, cu arsuri de gradul III la antebraţ. Medicii sunt rezervaţi în ceea ce priveşte recuperarea totală a funcţiilor antebraţului. Muşchiul este foarte afectat, necrozat”, ne-au transmis reprezentanţii Spitalului Judeţean Arad.

Tragedia putea fi evitată, spun locuitorii din satul Milova, dacă cei de la Enel reacţionau acum două luni, când le-a fost sesizată problema. Ramon Covaci locuieşte în imediata apropiere a locului în care copilul de 17 ani a fost electrocutat. Acesta ne spune că firele de curent sunt lăsate în jos de luni de zile, dar cei de la Enel nu s-au sinchisit să rezolve problema.

„În urmă cu aproximativ două luni de zile, a fost o furtună la noi. Atunci, firele de curent s-au lăsat mult în jos. De la nouă metri distanţă de pământ, cât au în mod normal, au ajuns la vreo 4,5-5 metri. Mai mult, unul dintre fire, cel care este cel mai lăsat, se lovea de copaci şi producea scântei şi flăcări. Am sesizat acest lucru, am sunat la Enel şi a venit o echipă de angajaţi ai societăţii. Numai că aceştia s-au uitat, au constatat şi au plecat fără să facă nimic. Acum, după nenorocirea care s-a întâmplat cu acest copil, cei de la Enel s-or fi speriat şi au trimis luni dimineaţa nu una, ci trei maşini de intervenţie. Şi vreo zece muncitori. Nu era nevoie de atâţia. Oricum, numai doi au lucrat aproximativ jumătate de oră şi au rezolvat problema. De atât era nevoie şi acum două luni de zile, când am sesizat prima oară Enelul. De doi muncitori şi jumătate de oră de lucru”, spune, revoltat, locuitorul din Milova.

Cazul, la Poliţie

Pe fir a intrat şi Poliţia, ţinând cont de faptul că, se pare, de vină pentru electrocutarea adolescentului de 17 ani ar fi chiar Enelul. Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad, în cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă. Pentru moment, cercetările se efectuează in rem, adică nu a fost stabilit vreun suspect, ci doar fapta de vătămare corporală din culpă. Dacă se dovedeşte că cei de la Enel se fac vinovaţi de calvarul prin care trece acum adolescentul de 17 ani, societatea, dar şi reprezentanţii acesteia, ar putea fi traşi la răspundere penală.

Măsurători în grafic

Reprezentanţii societăţii au răspuns solicitărilor noastre referitoare la acest caz şi au transmis că „E-Distribuție Banat își exprimă regretul cu privire la incidentul care a avut loc în după-amiaza zilei de 2 august, în proximitatea rețelei de energie electrică de medie tensiune din perimetrul comunei Conop. În ceea ce privește poziţionarea liniilor electrice din zonă, la care faceți referire, în cursul zilei de astăzi o echipă a fost la fața locului, a măsurat distanța la care se află acestea, constatând că se respectă normativele tehnice din domeniul distribuției de energie electrică, pentru traversările și apropierile de cursuri de apă, conform reglementărilor in vigoare – aproximativ 6 metri raportat la un standard de minim 5 metri. Apoi a dispus poziționarea lor mai sus, în prezența reprezentanților autorităților care investighează cazul. Compania oferă autorităților competente tot sprijinul necesar, în vederea efectuării tuturor cercetărilor necesare”.