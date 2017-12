Tragedie cumplită de Crăciun! Un tânăr a fost ucis de un șofer fără permis care s-a urcat beat la volan

Teribilul accident s-a produs marți, 26 decembrie, în jurul orei 04:30, pe DJ 191D, pe raza localităţii sălăjene Sâg, iar cel care a produs accidentul este un tânăr în vârstă de 18 de ani, care s-a urcat la volanul unui autoturism băut bine și fără a poseda permis de conducere.

În urma nefericitului eveniment, Alex Ispas, un tânăr de 23 de ani din comuna Valcău de Jos, a murit pe loc, iar alți doi băieți de 17, respectiv 18 ani, din Şimleul Silvaniei, au ajuns la spital.

„Un adolescent de 18 ani conducea un autoturism pe Drumul Județean 191D, iar la un moment dat a lovit trei tineri care se deplasau în aceeași direcție de mers. După impact, autoturismul condus de acesta s-a răsturnat în afara părții carosabile. Evenimentul s-a soldat cu decesul unui tânăr de 23 de ani și rănirea altor doi. Rezultatul alcolemiei șoferului a fost de 0,80mg/l alcool pur în aerul expirat. În urma verificărilor, polițiștii au escoperit că tânărul nici nu deținea permis de conducere”, a declarat Maria Cristea, IPJ Sălaj, pentru presa națională.

În urma verificărilor efectuate de polițiști s-a decis reținerea pentru 24 de ore a adolescentului din Chieșd, pentru ucidere și vătămare corporală din culpă, dar și pentru că a condus beat și fără permis.

Durere fără margini

Durerea plecării violente din această lume a băiatului a pus o povară imensă pentru familia acestuia, dar și pentru cei care l-au cunoscut și l-au îndrăgit pe Alex Ispas. Ore întregi prietenii au postat mesaje de condoleanţe pe pagina de socializare a băiatului:

„Tânărul cu chip de înger acum este un inger! Dumnezeu te-a ales pe tine Alex, un suflet blând, mereu vesel, ajutător, plin de viața și indragit de toți așa cum și noi din grădina rupem floarea cea mai frumoasa! Nu te vom uita niciodată. Dumnezeu sa te odihneasca in pace”, a scris, cu inima frântă, una dintre prietenele băiatului.

„Dumnezeu sa te odihneasca in pace suflet drag, mi-ai fost ca un frate, nu te voi uita niciodata. Vei ramane vesnic in inima mea, ai grija de tine de acolo de sus ,o sa imi fie dor de tine si de amintirile frumoase pe care le-am petrecut impreuna. Mi-ai lasat un gol imens in suflet. Ramai cu bine prieten drag. Dumnezeu sa te odihneasca”, a scris un altul.

„Vestea cu care m-am trezit azi la ora 5 m-a marcat! Ai fost un om deosebit și acum refuz sa cred ca nu mai ești printre noi! Toate lumea care te-a cunoscut, te-a îndrăgit din prima, un om mereu vesel si plin de viața! Prea tânăr ai plecat Alex ! Aseara te-ai jucat cu fiul meu, Tudor, îți făceai planuri de viitor și îmi spuneai ca îți dorești copii ca ți-s foarte dragi! Ai venit cu colinda, urma sa venim azi (marți – n.red.) și noi! Ne-am despărțit zâmbind și după câteva ore te-am revăzut cu sufletul sfasiat de durere. Nu îți stătea in caracter sa ne despartim așa tăcuți.. dar acum ne-ai lăsat fără sa ne spui nimic… Dumnezeu sa te odihneasca in pace Alex Ispas … sa îți fie țărâna ușoară cumnate, prieten drag ! Nu te vom uita niciodată”, a rememorat cumnata băiatului.

Alex va fi înmormântat, vineri, 29 decembrie, de la ora 13:00, în cimitirul din Valcăul de Jos.