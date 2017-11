Tragere la sorţi, transformată în show erotic!

ATP regretă scenele provocatoare care au avut loc în cadrul dineului de la Milano – premergător turneului la care vor lua parte cei mai buni jucători sub 21 de ani ai lumii. Chris Kermode, preşedintele ATP, a declarat într-un comunicat de presă: „În niciun caz nu ne-am dorit să ofensăm pe cineva! Intenţia a fost să mixăm tenisul cu lumea modei de la Milano. Din păcate, e inacceptabil ce s-a întâmplat şi ce a ieşit pe scenă. Ne cerem scuze şi vă asigurăm că nu se va mai întâmpla niciodată!”.

Regulile după care au fost stabilite grupele de la ATP Next Gen Finals au fost catalogate drept sexiste. Fiecare jucător trebuia să îşi aleagă câte o femeie model dintr-un grup. Aceştia defilau apoi la braţ cu partenerele care aveau ascunse literele grupelor sub haine, în diferite zone sexy ale corpului. Pentru a forma grupele respective, femeile s-au dezbrăcat provocator în faţa tinerilor tenismeni. Dacă unii jucători s-au bucurat de privelişte, alţii păreau încurcaţi de situaţia în care au fost puşi.

Organizatorii au fost puşi la zid de Judy Murray, mama fostului lider mondial Andy Murray, în timp ce Amelie Mauresmo, dublă campioană de Grand Slam, a răbufnit pe Twitter: „A fost dezgustător!”.

Inedita tragere la sorţi i-a amuzat însă pe mai mulţi fani, care au făcut legătura cu excentricul tenismen român Ilie Năstase. „No 1 Tennis Mum” a comentat cu umor videoclipul postat de jurnalistul Ben Rothenberg (New York Times): „Ilie Năstase a organizat asta?”, în timp ce „Dead Net Cord” a întrebat ironic: „L-a văzut cineva pe Năstase prin Milano?”.

The ATP NextGen Milan draw ceremony made players select models to determine their groups. Stunningly uncomfortable, cringeworthy and trashy. pic.twitter.com/g63OfK5IOK

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) 5 noiembrie 2017

