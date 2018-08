Transparență doar pentru subalterni, la „Poliția Locală Arad”

Peste o sută de declarații de avere ale angajaților Direcției Generale Poliția Locală din cadrul Primăriei Arad sunt publicate pe site-ul instituției. Printre ele, însă, nu se regăsesc cele ale directorului general sau adjunctului, dar nici câteva ale șefilor de birouri. Alții, însă, au fost mai conștiincioși. Conform site-ului direcției, aceasta este împărțită în zece birouri și servicii, fiecare având câte un șef, singurul cu post vacant fiind compartimentul Protecția Mediului. Din cei nouă șefi de birouri și servicii prezentați pe site, doar unul a omis să își prezinte declarația de avere – Emilian Măzăreanu Talpalariu, Șef Serviciu Circulație pe Drumurile Publice și Parcări 3.

Spații comerciale

Luând „la pas” declarațiile celor opt șefi de servicii, aflăm că unii au în proprietate clădiri, terenuri, încasează bani din chirii, în timp ce alții nu au nici măcar mașină, iar la secțiunea datorii stau scrise credite cu multe zerouri. Adrian Constantin Albulescu, de exemplu, șeful biroului Tehnic-Informatic, se poate lăuda cu cotă parte dintr-un apartament și două spații comerciale situate în Arad, respectiv Lipova, dar și cu două autoturisme, unul din 1994, iar celălalt din 2006. Acesta are și un credit de câteva mii de euro, scadent în 2020, însă încasează anual aproximativ 30.000 de lei de la Poliția Locală și alții 20.000 din închirierea spațiului comercial din Lipova.

Averi…modeste

Ceva mai prost stă Silviu Florin Crainic, șeful serviciului Dispecerat și Monitorizare, care are trecute în declarația de avere doar un autoturism Volvo din 1995 și venituri de puțin peste 20.000 de lei anual de la „Poliția Locală”. Și șeful biroului Evidență Procese Verbale și Identificări Persoane, Laura Orhideea Gheorghiță, are o declarație de avere modestă. Aceasta deține cotă-parte dintr-o casă de locuit nou construită în municipiul Arad și o mașină veche de 13 ani. Totuși, se poate lăuda că în aprilie anul trecut a vândut o casă de locuit cu câteva zeci de mii de euro, iar de la „Poliția Locală” a încasat tot anul trecut peste 30.000 de lei salariu. Cam în același ton o ține și Adrian Hava, șeful serviciilor Ordine și Liniște Publică și Parcări 1 și 2. Acesta deține un teren în extravilanul satului Tauț, un apartament în Arad, cumpărat în 2017, în același timp având și un credit de câteva zeci de mii de lei, scadent peste patru ani. De la „Poliția Locală”, Hava a încasat anul trecut aproape 30.000 de lei salarii.

Terenuri, case și mașini

La polul opus se află Marți Cristian Gheorghe, șeful biroului Pază Bunuri și Valori, care are o declarație de avere cel puțin stufoasă. La categoria Terenuri, acesta își trece „în palmares” patru astfel de proprietăți, trei intravilane (în Arad, aproximativ două mii de metri pătrați) și unul agricol (cinci mii de metri pătrați), la care se adaugă și șase case sau apartamente, situate în Arad. Pe singura proprietate este, însă, proprietar unic. Nici cu automobilele nu stă rău șeful biroului Pază Bunuri și Valori, acesta având două autoturisme Opel (2001 și 2007) și un Audi (2014). Pe numele său, acesta nu are nicio datorie, însă pe numele soției stau trecute, în declarația de avere, două credite de câteva zeci de mii de euro împreună. În ceea ce privește veniturile, acesta se situează aproximativ la același nivel cu ceilalți șefi din „Locală”, încasând anul trecut puțin peste 26.000 de lei.

Credite și „demnizații”

Cel mai „sărac” dintre șefii de birouri este Iulian-Marian Memet, șeful biroului Supraveghere Comunitară. Fără terenuri sau clădiri în proprietate, acesta are în declarația de avere doar un autoturism din 2006 și un credit de câteva mii de euro de la ING. În ceea ce privește veniturile, acesta a încasat anul trecut peste 35.000 de lei de la „Poliția Locală”, ocupând pentru o perioadă și funcția de director general al acesteia. La fel de lipsită de opulență e și declarația de avere a șefului biroului Activitate și Control Comercial, Alin Pop-Faur. Acesta nu are niciun teren și nicio clădire pe numele său, însă are două autoturisme – un Ford Sierra din 1991 și un Ford Focus din 2007. Nu are datorii, iar salariul de la „Locală” a fost, anul trecut, de puțin peste 30 de mii de lei. Pop-Faur mai are trecută în declarația de avere și o „demnizație” de la DGRFP „Comisie Valorificare CF.Legii”, în valoare de aproape 5.500 de lei pe an.

Ceva mai bine

Un pic mai bine stă șefa de la Disciplina în construcții, Corina Rodica Pecican. Conform declarației de avere, aceasta deține jumătate dintr-un teren intravilan aflat în Arad, aceeași cotă-parte având-o și din două apartamente situate în municipiu, cumpărate în 1997 și 2007. Pecican mai deține și un autoturism Dacia 1310 din 2000 și are și un credit de câteva zeci de mii de euro, scadent peste șapte ani. Aproape 50.000 de lei a încasat, anul trecut, de la „Poliția Locală” din Arad.

Lipsesc două

Laurențiu Jan Tudose, director general adjunct al Poliției Locale Arad și Florian Barna, director general al Poliției Locale Arad, par să fi lăsat transparența doar pentru subalterni, declarațiile de avere ale celor doi conducători ai Direcției din cadrul Primăriei Municipiului Arad nefiind publicate nici pe site-ul „Poliției Locale”, nici pe cel al Primăriei.

Indemnizația de hrană

Pe lângă veniturile mai sus menționate, încasate de la „Locală” sub formă de salariu, angajații direcției se mai bucură de un beneficiu: indemnizația de hrană. Iar aceasta nu este deloc de neglijat, fiind, conform declarațiilor de avere ale celor de mai sus, în cuantum de „32 de lei/zi calendaristică”. Astfel, un „polițist local” încasează aproape o mie de lei în fiecare lună pentru mâncare.