„Deși nu avem tradiția altor centre șahiste din țară și cu siguranță cu resurse financiare mult mai mici, șahul arădean reușește an de an să aducă copii care să lupte pentru medalii la «Naționale». Anul acesta, cu mulți copii în an mic de vârstă la categoriile lor, clubul Vados a adunat cinci medalii, un aur, un argint și trei de bronz, și multe alte locuri fruntașe”, spune Alin Câmpeanu, președintele Șah Club Vados Arad.