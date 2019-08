Trei arădeni, pe pistă la „Mondiale”

Însoțiți de rectorul Universității „Aurel Vlaicu” Arad, Ramona Lile, și președintele CS Universitatea Arad, Ovidiu Șerban, atleții și-au prezentat gândurile, miercuri, în cadrul unei conferințe de presă.

„Pentru noi este o onoare și o mândrie să putem fi alături de echipa națională a României și în special de arădenii care ne vor reprezenta la această competiție. Universitatea noastră va fi implicată și pe viitor în acțiuni cu rezonanță națională și internațională, mai ales că avem o facultate de profil de sport și foarte mulți studenți implicați în evenimente”, a declarat prof. univ. dr. Ramona Lile.

„În ultima vreme am fost mai atentă cu alimentația, m-am odihnit mai mult, pentru ca să fiu în formă maximă la Brașov”, a spus, la rândul Iulia Ghinga, care a precizat că naționala României nu are un obiectiv precis, având în vedere valoarea rivalilor și faptul că tricolorii se află la prima participare.

La evenimentul de sub Tâmpa și-au anunțat prezența peste 170 de competitori din 31 de țări, delegația tricoloră fiind condusă de arădeanul Vasile Blidar.