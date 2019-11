Trei bărbaţi acuzaţi pe nedrept de crimă, declaraţi nevinovaţi după 36 de ani de închisoare

Alfred Chestnut, Andrew Stewart şi Ransom Watkins au fost condamnaţi la închisoare pe viaţă în 1984 pentru uciderea unui băiat de 14 ani. Cei trei au fost eliberaţi după ce cazul lor a fost reluat şi judecătorul a dat verdictu în baza probelor apărute recent.

În anii ’80 cazul morţii adolescentului a atras atenţia presei, fiind primul atac armat letal asupra unui elev al unei şcoli publice din Baltimore. Detectivii i-au ales ca ţapi ispăşitori pe cei trei afro-americani, pe atunci tineri de 16 ani.

