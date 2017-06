Trei cluburi arădene participă la Festivalul de minibaschet

Ambele echipe feminine ce reprezintă Aradul au ajuns în zona locurilor 33-64, BC Valbon având rezultatele: 10-48 cu Olimpia II București, 7-20 cu CSȘ Brașovia Brașov și 11-41 cu For You Cluj-Napoca, iar CSȘ Gloria: 28-31 cu CSȘ Gheorgheni, 20-36 cu Olimpia București, 42-9 cu Phoenix II Galați și 69-13 cu Phoenix Suceava.

La minibaschet masculin fiind înscrise 150 de echipe, FRB le-a împărțit în trei grupe valorice: roșie, galbenă și albastră. Între cele 85 de echipe din ultima grupă evoluează și BC Best, care a înregistrat scorurile: 30-31 cu Flame Ilfov București, 25-35 cu Pack Ploiești, 14-8 cu Deceneu Tulcea și 20-6 cu Steaua II București.

Săptămâna viitoare, ultima a întrecerii de la Mangalia, vine rândul minibaschetbaliștilor din celelalte două grupe, BC Valbon fiind în cea „roșie”.