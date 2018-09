Trei copaci plantaţi pentru fiecare copac tăiat

81 de thuia uscaţi de pe faleza râului Mureş, precum şi 111 copaci uscaţi sau găunoşi de pe străzile I.C. Brătianu, T. Vladimirescu, G. Coşbuc, D. Bolintineanu, Parcul Eminescu şi Parcul Copiilor au fost sau urmează să fie tăiaţi în perioada următoare, la comanda Primăriei Arad. Operaţiunea are toate avizele necesare, ne asigură reprezentanţii Municipalităţii. „Decizia de tăiere a copacilor uscați s-a luat după o atentă evaluare a riscurilor pe care aceștia le prezentau pentru cei ce tranzitează zonele respective” – se arată într-un comunicat al Primăriei. Prin tăierea celor 192 de arbori uscaţi sau găunoşi se are în vedere regenerarea şi îmbunătăţirea materialului dendrofloricol (arbori, arbuşti etc.) plantat în oraşul nostru de-a lungul vremii.

Aşa cum este specificat în regulamentul de funcţionare a spaţiilor verzi, aprobat prin HCLM nr. 154/22.04.2018, pentru fiecare copac tăiat se vor planta alţi trei copaci. „În perioada 1 octombrie 2018 – 15 noiembrie 2018 se va realiza eşalonat plantarea materialului dendrologic. Speciile plantate vor fi Fagus Sylvatica, Cedrus Atlantica, Punica granatum, Photinia, Syringa vulgaris, Acer, Liquidampar etc.” – informează Primăria Municipiului Arad.