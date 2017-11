Trei infractori, duşi la închisoare de poliţişti

Unul dintre mandate a fost emis de magistrații Judecătoriei Arad pe numele unui tânăr de 23 de ani, din Arad, care are de executat o pedeapsă cu închisoarea de 2 ani pentru săvârșirea de infracțiuni la regimul circulației. Un alt mandat a fost emis de magistrații Judecătoriei Ineu pe numele unui bărbat de 39 de ani, din Moneasa, care are de executat o pedeapsă de 2 ani și o lună pentru săvârșirea de infracțiuni la regimul circulației. Al treilea mandat de executare a pedepsei a fost emis de magistrații Judecătoriei Dărăbani pe numele unui bărbat de 38 de ani, din Arad, care are de executat o pedeapsă cu închisoarea de 4 luni pentru săvârșirea infracțiunii de abandon de familie. Cei în cauză au fost duși la Penitenciarul Arad.