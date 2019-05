Trei tineri președinți la ALDE Archiș, Buteni și Gurahonț

Filiala de Tineret a ALDE Arad și-a creat trei filiale noi în județ, ajungând la șase din obiectivul de 30 pe care și l-a propus înaintea alegerilor locale de anul viitor. La Gurahonț, Buteni și Archiș au fost numiți în funcții Paul Oprea, Oana Braiț și Anca Rad. Cei trei își propun să conducă și să dezvolte filialele celor trei comune de la poalele Apusenilor. Astfel, Oana Braiț are 20 de ani ți a preluat TLDE Buteni. Oana Braiț este studentă la Facultatea de Medicină Generală a Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad. „Am ales să mă implic în politică pentru că îmi pasă de viitorul copiilor noștri și îmi doresc să fac ceva constructiv și benefic pentru generația următoare. Le mulțumesc celor care au încredere în mine și sper să fiu o voce distinctă și remarcată în partidul pentru care am optat pentru că îl consider principala forță de echilibru în actualul peisaj politic”, a declarat Oana Braiț.

Președinte ALDE Gurahonț – Tineret este Paul Oprea, un tânăr de 24 de ani, absolvent al Liceului din localitate. „Momentan îmi ajut părinții la afacerea proprie din localitate, după o perioadă de 4 ani în care am locuit în Germania și am învățat destule lucruri despre politică încât să cred că pot să fac ceva pentru comunitatea locurilor în care m-am născut. Am decis să mă întorc acasă tocmai pentru asta: pentru a-i aduna în jurul meu pe cei care cred, ca mine, că se poate face politică în sprijinul cetățenilor, pentru a ajuta localitatea să se dezvolte. Mi-am găsit aceste idei în ALDE – și le mulțumesc președinților Virgil Silviu Dima și domnului deputat Eusebiu Pistru că și-au pus încrederea în mine și mi-au dat pe mână organizația locală de tineret, pe care îmi doresc să o dezvolt”.

La Archiș, organizația de tineret a fost preluată de Anca Rad, în vârstă de 19 ani. „Implicarea mea în politică vine după încurajările pe care le-am primit de la domnii Virgil Silviu Dima, președinte al TLDE Arad, și deputat Eusebiu Pistru, președintele ALDE. Sunt o persoană cu spirit de echipă, sociabilă și optimistă, iar acestea cred că sunt calități necesare pentru cineva preocupat de soarta comunității în care trăiește și vrea să o reprezinte.”

În acest context, Virgil Silviu Dima, președintele TLDE Arad a punctat: „Ne focusăm, în cadrul acestei campanii electorale, pe reînnoirea clasei politice, dar mai ales pe captarea atenției alegătorilor care gândesc în aceeași direcție ca și noi: înspre un climat de stabilitate politico-economică, cu cetățeni care merg pe mâna tinerilor, conștienți că ei reprezintă viitorul. Tineretul ALDE are la nivel de județ, în momentul de față, 6 organizații, și mi-am propus ca până înainte de alegerile locale din 2020 să ajungem, în județul Arad, la minim 30 de organizații. Aceasta e o dovadă că liberal-democrații oferă șanse reale de promovare tinerilor și că suntem un partid de viitor.”