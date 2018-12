Trei vieți luate de polițiști

Trei polițiști, trei victime, condamnări diferite. Juste, nejuste, vă prezentăm împrejurările în care au avut loc accidentele (n.r. ele au fost prezentate la momentul producerii lor în paginile Jurnal arădean, precum și pe www.aradon.ro) și ceea ce a hotărât instanța în cazul celor trei oameni ai legii. În toate cele trei cazuri s-a stabilit că polițiștii aveau alcoolemii peste limita legală la momentul producerii accidentelor rutiere – acestea având loc: unul la intrarea în Chișineu Criș dinspre Oradea, altul în fața primăriei din Almaș, iar ultimul pe trecerea de pietoni de pe Calea Iuliu Maniu. Accidentele s-au soldat cu moartea a trei bărbați: doi dintre ei se aflau în mașinile polițiștilor în calitate de pasageri, iar cea de-a treia victimă se afla pe trecerea de pietoni, traversa strada. Polițiștii au fost condamnați la pedepse de 2 ani și 4 luni cu suspendare, 2 ani cu suspendare și 3 ani și 8 luni cu executare. Toate condamnările au venit ca urmare a acuzației de ucidere din culpă. Două dintre hotărâri sunt deja definitive, a treia condamnare fiind pronunțată doar în 28 noiembrie și urmează să fie supusă căii de atac. Hotărârile de condamnare – în prima instanță – au fost pronunțate de Judecătoria Chișineu Criș, Judecătoria Gurahonț și Tribunalul Arad. Soluțiile celor trei instanțe sunt publice, fiind postate pe portal.just.ro.

În 28 noiembrie, Judecătoria Chișineu Criș „punea” soluția în dosarul polițistului Remus Crișan, judecat pentru ucidere din culpă și conducerea unui autoturism sub influența băuturilor alcoolice. Reamintim cititorilor că în luna august 2017, la intrarea în orașul Chișineu Criș dinspre Oradea, în jurul orei 2:00, mașina la al cărei volan se afla omul legii – în vârstă de 39 de ani la acea dată – a intrat într-un copac de pe marginea drumului. Pe scaunul din dreapta se afla un bărbat în vârstă de 47 de ani. Acesta era fratele cântărețului de muzică populară Lucian Drăgan. Impactul a fost atât de puternic încât trupurile celor doi au fost azvârlite afară din autoturism, fiind găsite lângă mașină. Pasagerul de pe scaunul din dreapta a decedat pe loc. Reprezentanții IPJ Arad au declarat la data producerii accidentului că „din primele cercetări efectuate la fața locului s-a stabilit că un bărbat de 39 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe DN 79, dinspre Oradea spre Arad, în afara localității Chișineu Criș, pe fondul vitezei excesive, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, ieșind în afara părții carosabile și intrând într-un copac. În urma impactului, atât șoferul, cât și pasagerul de pe scaunul din dreapta față au fost proiectați în afara autoturismului. În urma evenimentului rutier pasagerul a decedat, iar conducătorul auto a fost rănit grav”. În urma accidentului, polițistul a suferit o fractură de stern și a fost operat la Spitalul Județean Arad.

Condamnare fără acord de recunoaştere

Polițistul Remus Crișan a fost condamnat la 2 ani și 4 luni de închisoare cu suspendare. Omul legii nu a încheiat un acord de recunoaștere în ceea ce privește fapta săvârșită de el. „Condamnă pe inculpatul Crișan Remus pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă la pedeapsa închisorii de 2 ani; condamnă pe inculpatul Crișan Remus pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului la pedeapsa închisorii de 1 an. Contopeşte pedepsele aplicate inculpatului Crișan Remus după cum urmează: aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare, la care se adaugă un spor de 4 luni, inculpatul urmând a executa pedeapsa rezultantă de 2 ani și 4 luni închisoare. Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani și 4 luni închisoare şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani”, se arată în soluția Judecătoriei Chișineu Criș. De asemenea, polițistului i s-a interzis dreptul de a mai conduce autovehicule supuse înmatriculării sau înregistrării, pe o durată de 2 ani, instanța impunându-i să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 120 de zile în cadrul Consiliului Local al municipiului Arad sau în cadrul Consiliului Local al comunei Săvârșin. Instanța a admis acțiunile civile ale familiei victimei, dispunând ca acesteia să-i fie acordate daune morale în valoare totală de 50.000 de euro de către societatea de asigurare. Hotărârea Judecătoriei Chișineu Criș nu este definitivă, ea putând fi atacată în termen de 10 zile de la comunicare.

Definitivă

Polițistul Darius Creț – în vârstă de 26 de ani la data comiterii accidentului – a fost condamnat, în primă instanță, de către Judecătoria Gurahonț, în luna mai a acestui ani, la 2 ani de închisoare cu suspendare. În luna septembrie, la Curtea de Apel Timișoara, s-a judecat apelul, instanța menținând hotărârea primei instanțe, decizia de la Timișoara fiind definitivă. În luna iulie 2016, polițistul, sub influența băuturilor alcoolice fiind, a intrat cu autoturismul pe care îl conducea într-un stâlp, în fața primăriei din Almaș. Pasagerul de pe scaunul din dreapta, un bărbat în vârstă de 36 de ani la acea dată, de profesie sculptor, a decedat în urma impactului. Polițistul a suferit fracturi la membrele inferioare în urma accidentului, fiind transportat la spital pentru îngrijiri medicale. „Din primele cercetări efectuate la faţa locului s-a stabilit că în 24 iulie, în jurul orei 00:30, un tânăr de 26 de ani din Arad, în timp ce conducea un autoturism pe DN 79 A, dinspre Gurahonţ spre municipiul Arad, pe raza localităţii Almaş, pe fondul neadaptării vitezei la condiţiile de drum – curbă la dreapta semnalizată corespunzător – a pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, a pătruns pe contrasens ajungând într-un stâlp de lemn. În urma impactului, un bărbat în vârstă de 36 de ani, pasager pe scaunul din dreapta faţă a decedat, iar conducătorul auto a fost rănit grav”, au precizat reprezentanții IPJ Arad la data producerii accidentului.

Acord de recunoaștere

Polițistul a încheiat un acord de recunoaștere, Judecătoria Gurahonț hotărând astfel: „Condamnă inculpatul Creţ Darius, la pedeapsa de: 1 an şi 6 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de ucidere din culpă; condamnă inculpatul Creţ Darius la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea săvârşirea infracţiunii de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană având o îmbibaţie alcoolică peste limita legală. Aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 1 an şi 6 luni închisoare, la care adaugă sporul obligatoriu de 4 luni de închisoare, rezultând o pedeapsă de 2 ani închisoare. Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicate în cauză, pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani, ce începe să curgă de la data rămânerii definitive a hotărârii”. Și în cazul polițistul Darius Creț, instanța a decis ca acestuia să i se interzică „dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a conduce vehicule pentru conducerea cărora pe drumurile publice este necesară deţinerea uni permis de conducere pe o durată de 2 ani, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri” și să presteze „o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare, în cadrul Primăriei municipiului Arad sau la Primăriei comunei Almaş”. Instanța a mai decis acordarea de daune morale familiei victime în cuantum de 60.000 de euro, în urma deschiderii acțiunii civile.

Închisoare cu executare

În 6 martie 2018, un bărbat în vârstă de 68 de ani a fost lovit de autoturismul condus de polițistul Claudiu Fedor. Victima se afla pe trecerea de pietoni din dreptul Liceului Național de Informatică, pe Calea Iuliu Maniu, când a fost lovită de mașina condusă de polițist, care se deplasa din direcția Polivalentă spre Podgoria. Impactul a fost fatal pentru victimă, aceasta fiind aruncată aproximativ 20 de metri în aer. Paramedicii SMURD nu au reușit să-l salveze pe bărbatul de 68 de ani, acesta decedând. În urma analizelor s-a stabilit că polițistul avea o alcoolemie de 1,6 g/l alcool pur în sânge. Acesta a fost condamnat definitiv, în luna mai acestui an, la 3 ani și 8 luni de închisoare. Instanța a decis ca familia victimei să primească, în total, 50.000 de euro cu titlu de daune morale.

Încheierea carierei

De menționat este faptul că în cazul celor doi polițiști ale căror condamnări au rămas definitive, Inspectoratul de Poliție Județean Arad va lua măsura destituirii lor. Acest lucru se va face odată cu înștiințarea oficială a instituției cu privire la situația juridică a celor doi.