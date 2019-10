Tren cuprins de flăcări în Pakistan: Cel puţin 64 de persoane au murit în urma incendiului

Incendiul a distrus trei dintre vagoanele trenului în apropierea oraşului Rahim Yar Khan din sudul provinciei Punjab. Trenul circula din sudul oraşului Karachi spre Rawalpindi, în apropierea capitalei, mulţi oameni mergând la o conferinţă religioasă.

