Trenul Bucureşti-Arad a deraiat în Hunedoara

Potrivit Centrului Infotrafic, din Inspectoratul General al Poliției Române, în judeţul Hunedoara traficul feroviar a blocat pe Secţia de cale ferată 202 între localităţile Subcetate şi Boieşti, din cauza unui tren (IR. 1821) care a deraiat. Trei vagoane din şase au părăsit şina de cale ferată. Trenul a lovit şi un stâlp de electricitate. „În tren se aflau circa 120 persoane”, a transmis Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU). Mai multe echipaje de pompieri de intervenţie şi de descarcerare, echipaje medicale SMURD şi ambulanţe au fost trimise în zonă.

O persoană a fost rănită în urma deraierii trenului Bucureşti Nord-Arad, între stațiile Subcetate-Boieşti, în Hunedoara. Aceasta stătea în uşa trenului şi a fost preluată de un echipaj al Ambulanţei, transmite CFR Călători. O locomotivă Diesel a preluat garnitura de tren, iar pasagerii şi-au continuat călătoria.

În cele trei vagoane deraiate se aflau aproximativ 60 de pasageri, iar în celelalte vagoane aproximativ 80 de călători.

Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, a cerut de urgență Agenţiei de Investigare Feroviară Română (AGIFER) investigarea incidentului feroviar produs duminică la Băieşti şi comunicarea rezultatelor investigaţiei, chiar dacă suntem în perioada zilelor libere dinaintea Crăciunului, anunţă instituţia.

“Creşterea investiţiilor pentru reabilitarea căii ferate este absolut necesară. Am atras atenţia, de mai multe ori, că starea de astăzi a infrastructurii feroviare este urmare a lipsei finanţării de-a lungul timpului. În fiecare an, se deteriorează 320 de kilometri de cale ferată şi se repară, capital, doar 16 kilometri, în limita bugetelor pe care compania le are la dispoziţie. Cred că angajaţii CFR ar putea face mai mult. Astăzi păzesc nişte macazuri, în loc să construiască, în loc să repare. În ultimele luni, am acţionat pentru găsirea soluţiilor pentru rezolvarea problemelor de pe calea ferată, astfel încât companiile feroviare să îşi recâştige prestigiul şi competitivitatea. Toate ţările civilizate investesc în infrastructura de transport feroviar”, transmite ministrul Lucian Şova, potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Transporturilor, postat pe site-ul instituţiei.

Încă un tren

De asemenea, circulaţia feroviară pe secţia de cale ferată 930 a fost întreruptă la kilometrul feroviar 13+300 de metri, între staţiile CF Berzovia şi Oraviţa (judeţul Caraş-Severin), după ce şase dintre cele nouă vagoane ale trenului marfar 69498 (operator privat, care se deplasa pe relaţia Grădinari – Timişoara Nord) au deraiat, din motive tehnice. Evenimentul nu s-a soldat cu victime, iar trenul transporta cereale. Şi în acest caz, se fac cercetări pentru a se stabili cauzele producerii evenimentului.

