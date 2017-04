Tribunalul Arad a demontat un dosar de luare de mită instrumentat de DNA Timișoara

Praf și pulbere s-a ales de mega dosarul șpăgii de la frontiera Vărșand, acolo unde, susțin procurorii DNA Timișoara, se putea introduce în România orice fel de marfă care nu avea documente justificative, dacă se plătea „suma potrivită”.

La momentul reținerii celor 18 persoane din dosar, DNA a remis următorul comunicat de presă: „în perioada 27 august – 24 noiembrie 2016, inculpatul Avram Florin, comisar de poliție în cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea – Sectorul Poliției de Frontieră Vărșand, județul Arad, a pretins și primit de la două persoane (oameni de afaceri) sume cuprinse între 150 euro și 41.000 euro și alte bunuri, pentru a permite introducerea în România a unor produse care nu aveau documente justificative și, în alte situații, pentru influențarea polițiștilor de frontieră și a vameșilor de la granița cu Serbia și Ungaria, astfel încât să permită intrarea, în România, a unor T.I.R. – uri cu țigări de contrabandă și cu anvelope uzate.

În același context și în același scop, în perioada 29 august – 12 decembrie 2016, ceilalți 17 inculpați au pretins și primit de la aceleași persoane, în legătură cu îndeplinirea sau neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu, sume de bani cuprinse între 10 și 50 euro. Inculpaților li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală, urmând să fie prezentați la data de 19 ianuarie 2017 Tribunalului Timiș, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile”.

Trimiși în judecată cu surle și trâmbițe

La acea dată, dintre cei 18, unul a fost arestat preventiv, iar restul au fost puși sub arest la domiciliu. Apoi, DNA Timișoara a finalizat rechizitoriul și în 7 martie, iar printr-un alt comunicat de presă anunța trimiterea în judecată a celor 18: „procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Timișoara au dispus trimiterea în judecată a 18 inculpați, după cum urmează: în stare de arest preventiv, a inculpatului Avram Florin, la data faptelor comisar de poliție, în cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea – Sectorul Poliției de Frontieră Vărșand, județul Arad, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de luare de mită în formă continuată și trafic de influență în formă continuată, sub control judiciar a inculpaților: Selagea Ciprian – Călin, Ancuța Cătălin – Corneliu, Dudaș Marcel, Mărginean Ovidiu, Păcurar Sorin – Romulus, Todoran Marcel – Grigore, Ardelean Teodor, Bodârlău Călin – Liviu, Gudiu Gabriel, Cicortaș Claudiu – Alexandru, Galben Gheorghe – Daniel și Nedelcu Ștefan – Eugen, la data faptelor agenți de poliție în cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea, cu privire la săvârșirea infracțiunii de luare de mită, Poenaru Costel, Pristoleanu Ion-Marinel, Paladie Bogdan-Lazăr și Teodor Nicolaie-Gabriel, la data faptelor agenți în cadrul Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea, cu privire la săvârșirea a câte două infracțiuni de luare de mită, și în stare de libertate a inculpatului Chira Emil-Nicu, la data faptei inspector antifraudă din cadrul Direcției Regionale Antifraudă Fiscală 5 Deva, cu privire la săvârșirea infracțiunii de luare de mită”. Dosarul a fost trimis Tribunalului Arad spre soluționare.

Iar Tribunalul Arad a judecat

Cauza a ajuns în camera preliminară, acolo unde judecătorul verifică legalitatea trimiterii în judecată dispusă de procuror, verifică legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor procesuale de către organele de urmărire penală etc.

Iar judecătorul a verificat, din nou și din nou, și a ajuns la concluzia că înregistrările efectuate într-un dosar penal – ca și în cazul de față -, în punctele de frontieră, în afara granițelor României, nu sunt legale în această cauză deoarece nu a fost întocmită o comisie rogatorie în acest sens. Judecătorul de cameră preliminară a mai decis să anuleze ordonanțele prin care au fost autorizați investigatorii și colaboratorii sub acoperire deoarece aceștia nu putea fi autorizați să întocmească acte nelegale pentru mărfurile transportate.

Primele nelegalități

În 11 aprilie 2017 a venit prima decizie a judecătorului de cameră preliminară care spune următoarele: „constată nelegalitatea unor dispoziţii şi pe cale de consecinţă, nulitatea următoarelor acte emise de procuror: Ordonanţele din 26.08.2016 şi 01.11.2016 prin care a fost autorizată folosirea numitului S.I.D., în calitate de colaborator cu identitate reală, Ordonanţa din 26.09.2016 prin care a fost autorizată folosirea numiţilor L.P., I.M., C.M., R.M. şi C.F., în calitate de investigatori sub acoperire. Ordonanţele din 01.11.2016 prin care a fost autorizată folosirea numiţilor L.P., I.M., C.M, R.M., C.F., J.V. şi S.B., în calitate de investigatori sub acoperire. Pe cale de consecinţă, constată nulitatea tuturor actelor de urmărire penală efectuate în baza Ordonanţelor a căror nulitate a fost constatată. Constată nulitatea actelor de urmărire penală efectuate de investigatorii sub acoperire în PTF Vărşand, în legătură cu inculpaţii Todoran Marcel Grigore, Păcurar Sorin, Ardelean Teodor, Bodârlău Călin Liviu şi Cicortaş Claudiu Alexandru. Constată nelegalitatea Ordonanţei de punere în mişcare a acţiunii penale. Constată neregularitatea actului de sesizare al instanţei. Respinge celelalte excepţii şi cereri formulate de inculpaţi. Transmite încheierea motivată Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Timişoara pentru ca în termen de 5 zile de la comunicare, procurorul să remedieze neregularităţile actului de sesizare şi să comunice dacă menţine trimiterea în judecată a inculpaţilor. Fixează termen pentru verificarea legalităţii sesizării instanţei pentru data de 19.04.2017. Cu drept de contestaţie odată cu încheierea pronunţată”.