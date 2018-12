Tribunalul Arad are conducere nouă de la 1 ianuarie

ARAD. Examenul de ocupare a funcțiilor de conducere vacante s-a încheiat în cursul acestei luni, iar rezultatele au fost publicate. Funcțiile de conducere vacante din cadrul Tribunalului Arad au fost cele de președinte și vicepreședinte, care au fost ocupate, în urma promovării concursului, de către Otto Szep și Flavius Bradin. Mandatul lor are o durată de trei ani. Noua conducere și-a trasat câteva obiective noi pe care le-a făcut publice miercuri, 18 decembrie, în cadrul unei conferințe de presă. „Unul dintre obiectivele noastre este acela de a continua dezvoltarea aplicațiilor informatice, eventual de a gândi noi aplicații care să asigure un acces mai facil la dosare, care să vină în sprijinul cetățenilor astfel încât serviciul public al justiției să fie cât mai ușor de accesat, cât mai în acord cu cerințele vremurilor în care trăim. Un alt obiectiv pe care noi îl considerăm deosebit de important este acela de a avea o mai mare deschidere față de opinia publică. Ne propunem ca în următorul mandat să avem întâlniri mai dese, să vă anunțăm cu o frecvență mai ridicată ceea ce am reușit să facem, ceea ce ne propunem, astfel încât opinia publică să fie ținută la curent cu activitatea noastră, să reușim să avem o transparență cât mai mare. În acest context, a deschiderii noastre către exterior, aș vrea să vă spun câteva obiective punctuale. Dorim să reluăm chestionarele cu privire la percepția publicului cu privire la calitatea serviciului de justiție. Noi, în anii precedenți, am realizat chestionare de evaluare a felului în care este perceput serviciul justiției, pe două direcții: unul adresat cetățenilor în general, făcut în colaborare cu catedra de sociologie a universității Aurel Vlaicu din Arad în care era analizată percepția cu privire la calitatea serviciilor oferite și cu privire la percepția pe care cetățenii, inclusiv cei care nu au avut un contact cu justiția, o au despre noi. Tot în paralel cu acest sondaj, în anii precedenți, am realizat o evaluare a aspectelor tehnice legate de serviciile oferite de noi, în sensul, modul de funcționare a arhivei, a registraturii, felul în care este perceput profesionalismul magistraților, felul în care este percepută comunicarea acestora, chestionare adresate celor care apelează efectiv la serviciile noastre, adică părților din dosare, avocaților, procurorilor, experților, interpreților, persoane care au un contact direct și nemijlocit cu noi. Dorim să reluăm această serie de chestionare și să o aplicăm anual pentru a avea un feedback real asupra feluluui în care suntem percepuți deoarece suntem conștienți că o îmbunătățire a propriei noastre activități nu poate fi realizată decât dacă cunoaștem în mod real felul în care ceilalși văd activitatea desfășurată de noi. Dorim să amplificăm programul de educație juridică în școli, în baza protocolului încheiat între ministerul justiției și ministerul educației sunt desemnați pe bază de voluntariat mai mulți judecători ai instanței care se duc în diverse școli, în diverse unități de învățământ și vorbesc elevilor în cadrul orelor de educație civică despre felul în care funcționează justiția”, a explicat vicepreședintele Tribunalului Arad, Flavius Bradin.