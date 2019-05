Tribunalul Arad cere declasificarea informațiilor în procesul Deliei Podea

ARAD. La penultimul termen al procesului – care a avut loc la 1 aprilie – în care medicul psihiatru Delia Podea este judecată pentru luare de mită, Tribunalul Arad a solicitat declasificarea informațiilor furnizate de SRI. Procesul medicului nu este public, astfel că nici presa și nici altă persoană interesată nu are acces la ceea ce se întâmplă în spatele ușii sălii de judecată. Următorul termen a fost stabilit pentru luni, 13 mai pentru audierea primilor 10 martori solicitați în apărare, potrivit portaljust.ro. La termenul de ieri, după audierea martorilor, s-a dispus amânarea cauzei pentru 10 iunie, termen la care va continua ascultarea martorilor.

Primul termen al procesului medicului psihiatru a avut loc în luna februarie 2017, iar de atunci au avut loc 24 de înfățișări. În cadrul acestora s-au audiat martori, au fost administrate probe, s-au ridicat excepții etc. Delia Podea a fost reținută la 1 iunie 2016 pentru comiterea mai multor infracțiuni: abuz în serviciu în formă continuată, fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată, fals intelectual în formă continuată, uz de fals, luare de mită în formă continuată, abuz în serviciu în formă continuată şi fals intelectual în formă continuată.

Ancheta efectuată de procurori a scos la iveală faptul că medicul psihiatru arădean, timp de aproape doi ani, a efectuat „experimente” pe pacienții internați la Secția de Psihiatrie din cadrul Spitalului Județean Arad, incluzându-i în niște studii clinice fără a avea acceptul lor. Pe scurt, procurorii au reţinut că medicul, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a efectuat studii clinice cu încălcarea prevederilor legale în materie, fapte cu potențial generator de riscuri în ceea ce privește autorizarea intrării pe piață a unor medicamente, cu riscul de a afecta negativ starea de sănătate a populației. Inițial, medicul a fost arestat preventiv, ulterior fiind plasat sub măsura arestului la domiciliul, iar apoi a controlului judiciar.

„Experimente”

Potrivit procurorilor Secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Delia Podea „a efectuat studii clinice fără consimțământul informat al subiecților și a consemnat în documentele întocmite aspecte necorespunzătoare adevărului referitoare la diagnostic, starea de sănătate a pacienților, tratamentul urmat și efectele acestuia. Pentru obținerea semnăturii pe declarația privind consimțământul participării la studiu, medicul arădean a acționat în două modalități: în prima prezenta documentul pacienților sau aparținătorilor acestuia (în situația pacienților fără discernământ) drept acord pentru prelevarea unor probe biologice ori pentru efectuarea unor analize, iar în a doua contrafăcea sau dispunea unor medici rezidenți să contrafacă semnătura pacienţilor”. Procurorii spun că prin această modalitate se

urmărea includerea în studii a unui număr cât mai mare de pacienți, scopul final fiind acela de a încasa sume mai mari din partea sponsorilor.

Bani pentru dosare de pensii

De asemenea – potrivit procurorilor – timp de peste cinci ani, adică „în perioada decembrie 2010 – aprilie 2016, inculpata a primit sume de bani de la mai multe paciente pentru a proceda la exercitarea necorespunzătoare a atribuţiilor de serviciu şi anume la diagnosticarea fictivă şi la internarea acestora în cadrul Secţiei Clinice de Psihiatrie, în vederea eliberării în fals a unor documente medicale necesare pentru obţinerea unei pensii de invaliditate sau pentru menţinerea în gradul de invaliditate. Totodată, în cursul anului 2016, inculpata a diagnosticat fictiv și internat ilegal două persoane, eliberându-le documente medicale în vederea obținerii unei pensii de invaliditate, cu consecința prejudicierii bugetului de stat cu sumele corespunzătoare îngrijirilor medicale fictive pe perioada internărilor sau în vederea prelungirii concediului medical peste 90 de zile”.

Bunuri și bani

Pentru recuperarea prejudiciului cauzat ca urmare a comiterii infracţiunilor a fost dispusă măsura sechestrului asigurător asupra unor bunuri mobile şi imobile aparținând medicului arădean, precum și indisponibilizarea unor sume de bani aflate în conturile acestuia.