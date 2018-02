Tribunalul Arad, un exemplu pentru instanțele din țară

Bilanțul Tribunalului Arad pe anul 2017 a fost prezentat, joi, 1 februarie, în prezența a doi dintre membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) – Gabriela Baltag și Eveline Oprina – care au avut doar cuvinte de laudă la adresa activității magistraților arădeni, dar și în ceea ce privește deja binecunoscutul dosar electronic – sistem implementat de Tribunalul Arad- prin care justițiabilul are acces la dosarul său direct de acasă, din fața calculatorului. „Este efectiv un exemplu pentru toate instanțele din țară. Tribunalul Arad nu numai că a implementat întreaga procedură a dosarului electronic cu succes, dar a și sprijinit celelalte instanțe. De la an la an totul a fost îmbunătățit. Tribunalul Arad este un model pentru toată lumea. Este un rezultat remarcabil și în acest an. Și anul trecut am participat la ședința de bilanț, la începutul mandatului nostru, și echipa managerială a fost și este un exemplu, a primit și sprijinul Curții de Apel Timișoara. Există o armonie aici, am surprins o relație specială între instanțe”, a declarat Gabriela Baltag din partea CSM.

Eficiență

În ceea ce privește rezultatele magistraților arădeni pe anul 2017, membrii CSM au apreciat că aceștia „s-au descurcat foarte bine”. În ceea ce privește eficiența, instanțele din județul Arad au obținut un calificativ foarte bun, potrivit celor doi membri ai CSM. „Există o hotărâre a CSM prin care se măsoară eficiența activității instanțelor. În funcție de acești indicatori de eficiență, prin însumarea acestora, Tribunalul Arad a obținut un calificativ foarte bun, așa încât dincolo de toate aceste date statistice care evidențiază cantitativ câte dosare au intrat, câte s-au soluționat de judecător, cât de repede le-a soluționat și așa mai departe, există și indicatori calitativi care ne arată că din numărul total de hotărâri pronunțate de judecătorii Tribunalului Arad și a Judecătoriilor din raza Tribunalului Arad un număr extrem de mic a fost modificat sau schimbat de instanțele de control judiciar. Este un indicator pe care noi îl urmărim, ne interesează foarte mult calitatea actului de justiție pe care judecătorii îl oferă societății, justiția fiind un serviciu public în slujba cetățenilor. Este de felicitat Tribunalul Arad sub acest aspect, în clasamentul tuturor Tribunalelor din țară se clasează în top”, a explicat Eveline Oprina din partea CSM.

O altă problemă atinsă de cei doi membri CSM a fost volumul mare de activitate pe judecător. An de an încărcătura de dosare pe judecător crește. „Volumul de activitate a crescut anul acesta. De vină este, cumva, și legislația. La capătul acestor cauze numeroase stă întotdeauna o legislație defectuoasă, neprevizibilă, instabilă, pentru că asta este realitatea. Poate fi afectată calitatea actului de justiție și implicit poate fi afectată justițiabilul, dar colegii noștri, eu mă minunez, rezistă și au resurse, pentru că există Judecătorii care și-au dublat activitatea și nu e ușor să duci mii de dosare în spate, la termen. Sunt de felicitat! Tribunalul Arad face cinste justiției”, a punctat Gabriela Baltag.

Încărcătura pe judecător, în atenția CSM

Eveline Oprina din cadrul CSM a mai precizat că „problema aceasta a justiției, a încărcăturii de dosare pe judecător este în atenția CSM. Însă chestiunea nu depinde exclusiv de CSM. O suplimentare de scheme de personal, de judecător, de personal auxiliar, implică fonduri suplimentare, ori în prezent această chestiune financiară este gestionată de Ministerul de Justiție, așa încât un rol importat îl are Ministerul de Justiție. Este o probleme veche cu care se confruntă sistemul judiciar. Încercăm să desfășurăm discuții cu Ministerul de Justiție. Nu sunt ușoare. Sperăm să găsim în minister un partener real de justiție în cadrul problemelor de sistem judiciar pentru că dincolo de încărcătura uriașă pe judecător, oboseală inerentă, intervine și greșeala, evident. Justițiabilul este cel care are de suferit. Justiția este un serviciu public, nu trebuie uitat”.

Calitatea actului de justiție

Președintele Tribunalului Arad, judecătorul Silvia Nădăban, a precizat în cadrul bilanțului prezentat joi că încărcătura pe judecător a fost, în 2017, foarte mare. „Încărcătura pe judecător a fost și în acest an foarte mare. Durata de soluționare a cauzelor s-a menținut în ritmul cu care deja justițiabilii din Arad sunt familiarizați, proceduri foarte scurte și prezentarea motivelor care au stat la baza pronunțării hotărârii judecătorești. Importantă este calitatea actului de justiție care este una foarte bună”, a spus președintele Tribunalului Arad.

La prezentarea bilanțului Tribunalului Arad au mai participat vicepreședintele instituției, judecătorul Otto Szep și purtătorul de cuvânt al Tribunalului, judecătorul Flavius Bradin.