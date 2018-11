Tribunalul trece pe Dosar electronic

Tribunalul Arad, ca instanță pilot la nivel național, a furnizat de câțiva ani locuitorilor Aradului, celor care apelează la serviciile justiției, posibilitatea de a-și consulta dosarul în format electronic. Instituția are două aplicații în acest sens: aplicația Info dosar și aplicația Dosar electronic. Aplicația Info dosar este dezvoltată de către instanța de la Cluj, iar ea permite accesul la dosar pe bază de parolă. Tribunalul Arad, pornind de la această aplicație, a dezvoltat propria aplicație – prin departamentul IT al instituției – care se referă la dosarul electronic, în care accesul la dosar se face pe baza adresei de mail și a parolei care se primește instantaneu pe telefonul mobil, similar aplicațiilor bancare.

Dosar electronic, la Tribunal

Judecătorul Flavius Bradin, vicepreședintele Tribunalului Arad, explică: „Intrai pe Info dosar, îți căutai dosarul și trebuia să introduci o parolă pe care o aveai scrisă pe citație. Această parolă trebuia introdusă de fiecare dată când voiai să intri în dosarul respectiv. De menționat că aplicația Info dosar nu trimitea notificări în măsura în care se depuneau la dosar acte noi. Ca să păstrezi legătura cu dosarul trebuie să consulți individual fiecare dosar, în situația în care aveai mai multe. Cealaltă aplicație dezvoltată de noi se numește Dosarul electronic. Logarea în Dosarul electronic se face pe bază de mail și pe baza unei parole pe care o primești pe telefonul mobil. Pentru cei care au mai multe procese pe rol, pentru avocați, de exemplu, odată introdusă adresa de mail în baza de date, le permite accesul simultan la toare dosarele pe care le au pe rol. De asemenea, primesc notificări de fiecare dată când se depune un nou act la dosar, iar interfața grafică este mult mai bună. Un alt avantaj al aplicației – și motivul care ne-a făcut să renunțăm de la 1 ianuarie 2019 la vechea aplicație – este aceea că aplicația noastră prezintă mult mai multe garanții de securitate, cum ar fi protecția datelor. Tot pe site, pentru că ne pregătim de momentul în care vechea aplicație nu va mai fi disponibilă, o să existe un link către formularul de cerere pe care părțile pot să îl completeze online pentru a beneficia de serviciul oferit cu privire la dosarul electronic. Este vorba de ipoteza în care am formulat o cerere de chemare în judecată, dar nu am vrut să îmi dau adresa de mail și numărul de telefon ca să îmi fie comunicate toate documentele și să am acces la dosarul electronic. Aflu ulterior de acest lucru și vreau să accesez Dosarul electronic și, atașând o copie după actul de identitate sau după dovada calității de reprezentant, respectiv delegație avocațială în format pdf, lucru care se poate face foarte simplu de pe orice calculator sau telefon mobil, și avem acces la dosarul electronic”.

Bani economisiți

Reprezentanții Tribunalului Arad spun că, de la implementarea lor, aplicațiile au fost accesate de peste 7 milioane de ori, iar sute de mii de lei au fost economisiți în acest fel, evitându-se, spre exemplu, trimiterea de citații.