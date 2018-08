Tricolorele domină zgura la Activ

Zi liniștită din punct de vedere al surprizelor, miercuri, la ITF Arad, turneu dotat cu premii în valoare de 15.000 de dolari, cuprins în calendarul federației internaționale de tenis.

Principala favorită, Elena Cadar, a depășit-o cu un dublu 6-4 pe slovena Anja Gal, sportivă venită din calificări, urmând să susțină astăzi un test dificil în fața Alexandrei Damaschin – campioană a unui turneu ITF în Finlanda, încheiat duminica trecută – care a trecut cu scorul de 7-5, 6-1 de maghiara Csilla Argylean.

În cel mai lung meci al zilei, întins pe durata a două ore și 54 de minute, Ioana Roșca (favorita 4) a trecut de Camelia Hristea, scor 5-7, 7-6(3), 6-3.

Favorita caselor de pariuri, Andreea Mitu, fostă jucătoare de Top 100 WTA, a stat pe teren 76 de minute, pentru un 6-3, 6-2 cu Oana Corneanu.

Ziua fastă a tricolorelor a fost completată de Andreea Velcea (3-6, 7-5, 6-3 cu sârboaica Miletic), Cristina Ene (6-3, 6-0 în doar 69 de minute cu sârboaica Sebrek) și Georgia Crăciun (fav. 2; 6-1, 6-0 cu tânăra de doar 14 ani, Alexandra Petric).

În alte meciuri: Bojovic (Serbia) vs. Husarova (Slovcia) 6-3, 6-1, Nagymihaly (Ungaria) vs. Surova (Slovacia) 6-4, 6-1 și Karvouni (Grecia) vs. La Cava (Italia) 6-1, 6-0.

Sfârșit de aventură

Arădeanca Anda Ghinga (16 ani), posesoare de wild-card, a pierdut duelul cu Alexandra Stăiculescu, scor 6-3, 6-2, ea părăsind și tabloul de dublu, unde a făcut pereche cu o altă teniemenă de pe Mureș, Iulia Marko, 4-6, 2-6 cu bosniaca Berberovic și tricolora Tatăruș.

ITF Arad 2018 este organizat de Federația Română de Tenis, CS TenisFan Arad, sponsor premium fiind Fundația Alber, sponsori: Imotrust, Via Carmina, Imotrust Facility Management, Romana Residence, Helvetica Milk, iar parteneri Activ Club şi Glass West.

Programul zilei de miercuri

Terenul Central

– ora 12.00

Ene vs. Velcea

– nu înainte de ora 14.00

Mitu vs. Stăiculescu

– nu înainte de ora 17.00

Cadar vs. Damaschin

Ene/Roșca vs. Berberovic/Tătăruș (Bosnia Herțegovina/România)

Terenul 1

– ora 12.00

Roșca vs. Nagymihaly (Ungaria)

Karvouni (Grecia) vs. Vdovenco (R. Moldova)

– nu înainte de ora 17.00

Duca/Laboutkova (România/Cehia)

Terenul 3

– ora 12.00

Tătăruș vs. Berberovic

Pirok (Ungaria) vs. Novac

– nu înainte de ora 17.00

Bojovic (Serbia) vs. Crăciun