Tripa, acuze la adresa conducerii CJA

Deputatul PSD de Arad, Florin Tripa, susține că momentul în care au decis să plece în concediu președintele și vicrepreședintele CJA este total inoportun.

„La Consiliul Județean Arad avem un mod ciudat de a face administrație. Într-o perioadă în care primarii din județ au nevoie de sprijin pentru a-și duce la îndeplinire proiectele, au nevoie de finanțări de la bugetul CJA, care se elaborează în aceste zile, cei din conducerea instituției au ales să-și ia o pauză de odihnă, fiind probabil extrem de obosiți după cât au muncit de Crăciun și Revelion. De pe pârtiile din stațiunile de lux ale Austriei, Marinel Cionca ne transmite comunicate, înfierând Tarom că nu pune la dispoziția unei companii private un avion care să opereze curse spre Turcia. De ce face Marinel Cionca trafic de influență la o companie de stat pentru firma privată respectivă?

Pe de altă parte, Sergiu Bîlcea vrea să pară îngrijorat de banii primiți de județul Arad, așa că transmite și el comunicate din celălalt capăt al lumii, tocmai de pe plajele din Argentina. Suntem emoționați că domnul Bîlcea și-a rupt câteva minute din minunatul concediu de nabab pe care îl petrece în Argentina, pentru a se gândi la zecile de mii de arădeni care nu vor strânge nici în 20 de ani bani pentru o asemenea vacanță, deși muncesc de dimineața până seara. Spre deosebire de cetățenii de rând, cei doi conducători ai Aradului o duc ca-n povești, după un an cu activitate ZERO la Consiliul Județean.

De renovarea secțiilor de la Spitalul Județean se ocupă în continuare voluntarii, cu banii donați de arădeni, nu vă stresați să găsiți soluții pentru Sănătate. De drumurile județene are grijă Guvernul României, vă alocă și în 2018 zeci de milioane de euro, așa că o să aveți și în acest an de unde să vă plătiți concediile”, declară deputatul PSD Florin Tripa.

Cionca: „Vrem să aducem Tarom la Arad”

„În timp ce noi încercam să convingem Tarom să vină la Arad, PSD dădea comunicate de presă că numai ciorile zboară de pe Aeroportul județului și cerea închiderea lui. Așa au înțeles parlamentarii PSD că trebuie să se implice pentru sprijinirea și dezvoltarea Aeroportului și implicit a Aradului, prin limbaj de cartier și zeflemea. Astăzi, deputatul Tripa recidivează. Ne transmite că prin comunicate de presă «înfierăm Tarom că nu pune la dispoziția unei companii private un avion care să opereze curse spre Turcia». Nu înfierăm pe nimeni, suntem supărați că parlamentarii PSD nu ajută cu nimic Aradul, iar companiile din subordinea puterii politice întorc spatele Aradului.

Repet: Taromul ar fi fost plătit să opereze zboruri de la Arad. Atât agenția de turism Prestige Tours, cât și Consiliul Județean au propus scheme de finanțare, legale, pentru Tarom.

Deputatul PSD Tripa a votat ca județul Arad să rămână fără 45 de milioane de euro. Când apucă, denigrează funcționari și instituții arădene. Asta înseamnă că în calitate de parlamentar el nu reprezintă arădenii, ci Guvernul care ia banii arădenilor, și confirmă asta și cu vorba, și cu fapta” – a venit imediat replica dură a președintelui Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca.