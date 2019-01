Tripa cere preţ mai mic la apă

ARAD. Deputatul Florin Tripa lansează un atac înspre Consiliul Judeţean Arad şi spune că această instituţie nu mai are nicio scuză pentru a reduce preţurile la apă şi canalizare. Asta după ce Guvernul a decis ca, începând cu data de 1 ianuarie 2019, TVA pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare să scadă la 9 la sută. „În mod logic, consecinţa directă va fi substanţială pentru români prin diminuarea valorii cheltuielilor de întreţinere a populaţiei”, este de părere deputatul PSD Florin Tripa.

„Îmi menţin părerea că orice facilitate guvernamentală își găsește utilitatea doar în măsura în care factorii de decizie la nivel județean găsesc modalitatea de sincronizare justă cu legislația în vigoare. În cazul de față se oferă din nou toate instrumentele necesare pentru scăderea tarifului la apă și canalizare pentru arădeni. Noi am luptat mult pentru ca oamenii să plătească prețul corect la nivelul județului și am combătut prețurile impuse, de-a dreptul nesimțite. Reamintesc faptul că CJA a majorat, în mod nejustificat, în toamnă, aceste tarife. Suntem și acum în situaţia ridicolă şi periculoasă în care cetăţenii judeţului Arad aproape că plătesc mai mult pentru apa de la robinet decât dacă ar a fi să o cumpere de la alimentară. Iar aceasta după ce în iunie 2017 am formulat un amendament prin care propuneam reducerea preţului global la cinci lei şi cincizeci de bani. Ca în multe alte cazuri, maşina de vot a PNL a reuşit să pună pe butuci un proiect în favoarea cetăţenilor din judeţ, unul cu conotaţii directe la buzunarele oamenilor. Nu trebuie să fie un subiect de dispută politică, în condițiile în care o serie de județe au anunțat, deja de ieri, în mod oficial, reducerea tarifelor. Cu alte cuvinte, conducerea liberală a CJA nu mai are în cazul de față nicio scuză pentru a nu aduce la un prag suportabil și echitabil serviciile de apă și canalizare în județul Arad”, a ţinut să mai declare deputatul Florin Tripa.