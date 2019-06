Tripa militează pentru siguranța în trafic

„Consider că mi-am făcut datoria ca parlamentar și ca cetățean responsabil, în momentul în care, înștiințat la rândul meu de către primarii mai multor localități din județ, am decis să apelez la vigilența conducerii DRDP Timișoara. În adresa mea am expus problema cu exemplificări concrete, tocmai de aceea am și anexat un tabel care cuprinde toate locațiile aferente zonelor de presemnalizare și semnalizare, de pe pe o porţiune de aproximativ 20 km de pe DN7. Mă refer aici la presemnalizările aferente trecerilor de pietoni şi de pericolul indus de faptul că aceste presemnalizări nu au avertizare luminoasă. Sunt absolut sigur că înlocuirea acestora cu unele care prezintă acest avantaj ar reduce substanţial incidenţa accidentelor rutiere între localităţile Vladimirescu şi Păuliş. De asemenea am solicitat ca în cazul semnalizărilor, să se dispună ca acestea să fie atât luminate cât şi poziţionate pe consolă. Sunt absolut sigur că directorul DRDP Timișoara, domnul Cristian Ispravnic, va lua în considerare apelul meu și va proceda în consecință pentru a spori siguranța în trafic a cetățenilor județului”, spune deputatul social-democrat Florin Tripa.