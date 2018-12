Triumf în Maramureș

A fost o binevenită revanșă după neașteptatul insucces din tur, de la Arad (scor 31-32), cele mai prolifice fete ale chipei de pe Crișul Alb fiind: Iuga 8, Klimek 7 și R. Boldor 7 goluri.

Celelalte meciuri ale rundei cu numărul X – CSM Tg. Mureș vs. CSU Reșița și CSU Timișoara vs. CSU Oradea – se dispută joi, următoarea etapă, prima din al doilea tur, fiind programată în 13 ianuarie 2019. Totuși, Crișul va mai susține o partidă oficială în acest an, sâmbătă (ora 12.00), la Târgu Secuiesc, cu gruparea din localitate, ocupantă a locului 5 în Seria C din Divizia A, în cadrul turului preliminar al Cupei României.