Triumf tricolor în proba de dublu la Hai Cup

Peste 80 de tenismeni de categoria Under 12 se întrec, în această săptămână, la ediția a XI-a a Cupei HAI, competiția care se desfășoară pe terenurile bazei CS UTA – TenisProfi, fiind cuprinsă în calendarul Tennis Europe.

Primul tabloul principal care și-a desemnat liderul a fost cel de dublu masculin, Tudor Batin și Rareș Pieleanu trecând în finală de cuplul Tudor Petrică / Tudor Tibelea, scor 6-2, 6-2. Pentru câștigători, originari din Satu Mare și București, a fost al treilea turneu Tennis Europe câștigat împreună. Interesant este că cei doi tineri jucători urmează se se dueleze în semifinale la simplu.

Sâmbătă, începând cu ora 9.30 au loc semifinalele probei de simplu feminin, Iris Zbranca vs. britanica Rawles și Andrada Komarov vs. Daria Gligor, urmate de cele masculine (Tibelea vs. Carteputredă și Batin vs. Pieleanu), nu înainte de ora 12.30 desfășurându-se finala de dublu feminin: Hațiegan/Zbranca vs. Gligor/Teodorescu.