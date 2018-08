Trup și suflet la fARAD5

Cea de-a cincea ediție a Festivalului de Film Documentar fARAD se va desfășura în perioada 3-7 octombrie 2018, iar organizatorii au anunțat deja tema de anul acesta. După teme precum Celebritatea (2017) sau Portret/Peisaj (2016), fARAD propune anul acesta tema Trup/Suflet, temă comună a celor 12 filme din programul ediției 2018, propunând spectatorilor o viziune panoramică asupra intimității și a nevoii de dragoste. „Cele 12 filme din program sunt tot atâtea meditații asupra condiției umane și examinări oneste ale diversității noastre interioare. Suprafețele noastre epidermice sunt deopotrivă zone de contact primordial și scuturi care ascund vulnerabilități și adâncimi nebănuite ale spiritului uman. La fel se întâmplă și cu filmele: documentare aparent dedicate unor subiecte superficial scandaloase sunt structurate de fapt în jurul unor teme profunde, universale și, în realitate, familiare până la înduioșare”, spune Mona Nicoară, directorul artistic al festivalului.

Două filme anunțate

Filmul de deschidere al fARAD 5 este „Nu mă atinge-mă”, dublu recompensat la Berlin cu Ursul de Aur și Premiul pentru debut. La intersecția dintre ficțiune, documentar și artă vizuală, pelicula regizată de Adina Pintilie este o investigare personală a ideii de intimitate și a nevoii umane de contact autentic. La capătul opus, încheierea festivalului va fi rezervată peliculei Dream Boat, un documentar-musical despre un vas de croazieră, care sub culorile lui pastelate ascunde o meditație despre iubire, singurătate, moarte, dar mai ales despre nevoia de libertate. Regizorul Tristan Ferland Milewski va fi unul dintre invitații speciali ai festivalului, împreună cu DJ My Name Is Claude, compozitorul coloanei sonore a filmului. În programul celor cinci zile de cinematografie se vor regăsi doisprezece pelicule, titlurile acestora urmând să fie făcute publice pe data de 15 septembrie.

Povestea festivalului

fARAD a fost lansat în 2014 la inițiativa Corinei Șuteu, președintele festivalului, și a Film ETC., fost ministru al Culturii, în colaborare cu Centrul Municipal de Cultură Arad. Festivalul se află sub patronajul Primăriei Municipiului Arad și este produs și curatoriat de Asociația Film ETC. (producător general Oana Radu și consultant programare Mihai Chirilov). Direcția artistică a festivalului aparține Monei Nicoară. Partenerii festivalului sunt 111 Film (Eugen Lumezianu) și Asociația Culturală pentru Educație prin Artă. Laboratorul fARAD 2018 este organizat în parteneriat cu BRD Groupe Société Générale.

„Un spațiu de sensibilizare”

„Gândit la început ca un festival clasic de film documentar, fARAD devine tot mai mult un spațiu de profesionalizare și de sensibilizare a publicului din Arad pentru filmul de artă, dar și un loc de întâlnire, de dezbatere, de confruntare de idei despre felul în care arta reflectă aceste vremuri, tot mai provocatoare moral și existențial, pe care le trăim”, declară Corina Șuteu, președintele festivalului.