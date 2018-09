Trupa Take That, în turneu după 30 de ani

Trupa, care îi are în componenţa actuală pe Gary Barlow, Howard Donald şi Mark Owen, va porni în turneu în luna aprilie 2019.

Materialul discografic va conţine unele dintre cele mai cunoscute hituri ale trupei într-o formulă „reinterpretată” precum şi fragmente din interviuri. Trupa Take That s-a înfiinţat în 1989, printre cei cinci băieţi din componenţa iniţială figurând Robbie Williams şi Jason Orange. Plecarea lui Williams din formaţie în 1995 a dus la destrămarea trupei anul următor. Sursa: AGERPRES