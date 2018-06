Trupa The Kinks revine pe scenă după 20 de ani

Ray Davies, în vârstă de 74 de ani, a declarat că lucrează în studio cu alţi doi membri ai grupului, fratele său, Dave Davies, şi toboşarul Mick Avory.

Cei trei lucrează la „un nou album The Kinks”, a explicat acesta, care a adăugat că materialul discografic va include piese pe care le-a scris după ce grupul s-a destrămat.

Revenirea pe scenă nu va fi „la fel de bine organizată ca cea a Rolling Stones”, a precizat acesta, glumind: „The Kinks vor cânta probabil în barul de la colţ”.

The Kinks, printre ale cărei hituri se numără „You Really Got Me”, este considerată una dintre cele mai influente trupe ale anilor 1960, iar în 1990 a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame. Sursa: Mediafax