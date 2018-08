TSD Arad „cultivă” compasiunea

ARAD. „Tinerii social democraţi din Arad au dovedit încă o dată că nu sunt insensibili la dramele sociale reale din societatea românească. Fără îndoială, protecţia categoriilor vulnerabile pe linie institutionalizată poate fi completată prin acţiuni caritabile precum cea iniţiată ieri de către TSD Arad” se arată într-un Comunicat al TSD Arad. Despre ce este vorba? Miercuri seara, mai mulți membri ai TSD au luat „la pas” unele zone din Arad populate de oameni nevoiași și au împărțit 100 de pachete cu alimente. Nu este prima acțiune de acest gen a TSD Arad, care în mai multe rânduri au împărțit pachete oamenilor străzii și unor familii nevoiașe.

„Nu avem nevoie de un impuls anume pentru a cultiva o preocupare constantă faţă de semenii noştri aflaţi în situaţii delicate. Este un crez cetăţenesc pe care îl urmăm cu o dedicaţie aparte. Nimic din ceea ce facem nu are un caracter demonstrativ iar faptul că ieri am reuşit să ajutăm peste 100 de persoane cu o poziţie materială precară reprezintă satisfacţia supremă pentru colegii mei şi pentru mine. Fie că este vorba despre persoane vârstnice, copii sau oameni aflaţi în circumstanţe limită, din punct de vedere social, cred că tânăra generaţie trebuie să menţină viu acest spirit, dacă vreţi o responsabilitate civică morală faţă de categoriile defavorizate. Compasiunea nu are culoare politică şi exact acest lucru dorim să şi transmitem comunităţii. Mă bucur că am izbutit să aducem o rază de speranţă unor semeni din municipiu şi judeţ aflaţi în ipostaze extreme”, afirmă Ingrid Iordache, preşedintele TSD Arad.