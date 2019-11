Tunisia, un nou charter din Arad!

ARAD. Tunisia devine o destinație tot mai atractivă pentru arădeni, după ce primele curse charter au fost lansate în această vară. Acum, însă, o nouă cursă săptămânală va fi introdusă pe Aeroportul Arad.

Anunţul a fost făcut marți, 26 noiembrie, de către Răzvan Cadar – vicepreşedintele Consiliului Judeţean Arad, într-o conferinţă de presă la care au luat parte Ovidiu Moşneag – directorul Aeroportului, Haithem Souani – directorul Amara Tour, Raja Amarr – director al Oficiului Naţional de Turism din Budapesta şi Iulia Şandru – commercial manager Amara Tour.

„Cursele estivale, către Turcia și Tunisia, demonstrează faptul că Aeroportul din Arad are atât potențial, cât și capacitatea de a fi performant. Intrarea Aeroportului Internaţional Arad într-un circuit internațional a fost una dintre preocupările noastre. Încă de la preluarea mandatului s-a mizat foarte mult pe turism și pe contribuția pe care o poate avea la dezvoltarea Aradului. Încercăm să dezvoltăm şi alte curse charter, dar şi curse regulate, investim în Aeroport, pentru ca acesta să corespundă din punct de vedere al standardelor internaţionale solicitate”, a declarat Răzvan Cadar, vicepreşedintele CJ Arad.

Primul zbor va fi pe data de 10 iunie 2020, iar ultimul va fi programat în data de 23 septembrie 2020. „Ne dorim să extindem destinaţiile spre care arădenii vor călătorii cu plecare de pe Aeroportul Arad. Ne bucură faptul că am început această colaborare cu firma Amara Tour, unul dintre tour operatorii cu multă experienţă în domeniul turismului, care va pune la dispoziţia arădenilor un charter de 76 de locuri spre Tunisia. Este un bun început, care ne dă încredere că această colaborare va fi una de succes, ce va continua cu zboruri de vacanţă spre una dintre cele mai populare locaţii: Grecia”, a declarat Ovidiu Moşneag, directorul Aeroportului Internaţional Arad.

Cine e tour-operatorul?

Amara Tour este o agenţie nouă pe piaţa românească, având experienţă de 10 ani în domeniul turismului. Agenţia a lansat zboruri charter către destinaţii consacrate şi iubite de turiştii români: Egipt, Tunisia şi Turcia. „Din anul 2018 până în anul 2019 numărul turiştilor aproape s-a dublat. Am început operarea cu zboruri doar din Cluj spre Tunisia, Turcia şi Egipt. În anul 2019 am inclus noi oraşe în care am efectuat zboruri cum ar fi Oradea, Tg. Mureş sau Suceava. Din anul 2020 vom include Aradul, Satu Mare şi Baia Mare. Partenerii locali au o experienţă vastă în domeniul turismului, iar companiile aeriene sunt companii cu renume internaţional”, a declarat Iulia Şandru, commercial manager al Amara Tour.

De la 390 euro

Noile pachete turistice cu plecare din Arad vor începe de la 390 de euro, pentru un sejur de 7 zile la un hotel de 3 stele în regim all inclusive cu toate taxele incluse. Zborul din Arad către Monastir/Tunisia va dura 140 de minute, iar aeronava are un număr de 76 de locuri și dispune de catering la bord.

Trafic în creștere

Aeroportul Internațional Arad se dezvoltă în sectorul curselor charter. Astfel, dacă în 2018 numărul pasagerilor de pe aeroport a fost de 11.367, în acest an traficul de pe aeroport a crescut la 18.733 persoane. În ceea ce privește interesul pentru Tunisia, directorul Aeroportului, Ovidiu Moșneag, a explicat că au fost peste 2.000 de turiști din Arad care au ales această destinație.