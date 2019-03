„Tunurile” pe jucătorii nou-sosiți

Arad. Este clar că omogenitatea suferă la UTA. Jucătorii nou-sosiți nu dau randamentul așteptat, acomodarea făcându-se cu mare greutate.

„Jucătorii care au sosit la UTA în această iarnă au venit pentru Ionuț Popa. Dar, să știți că – deși au semnat contracte pe un an și jumătate – nu trebuie neapărat să-și ducă până la final contractul, pot pleca la vară. Nu trebuie să căutăm scuze în altă parte, dar nu am vorbit prostii când am spus că obiectivul e salvarea de la retrogradare și formarea unei echipe pentru anul viitor” – spune Cristi Păcurar, „secund” la UTA.

Semnal de alarmă

Pe UTA o așteaptă două meciuri „de foc”. Primul, sâmbătă, la ora 13, la Clinceni, cu Academica. Apoi, la Arad vine liderul clasamentului, Sportul Snagov.

„Jocul prestat trebuie să fie un semnal de alarmă atât pentru noi, antrenorii, cât și pentru jucători. Au trecut acele meciuri de acomodare, să zicem, s-au scurs deja patru etape, e cazul să fim mult mai atenți, mult mai concentrați. Ne așteaptă două partide extrem de dificile, cu Academica Clinceni și Sportul Snagov, locurile din clasament a acestor formații spunând totul” – a spus Păcurar.

Cu Snagov, la TV

După ce sâmbătă vom vedea echipa arădeană la televizor, în partida cu Academica Clinceni, va urma încă o rundă în care UTA va fi televizată. Astfel, jocul de acasă, cu Sportul Snagov, va avea loc duminică, 31 martie, de la ora 13 și va fi televizat în direct pe Digisport.

Iată, așadar, două etape la rând când UTA va fi la TV, după ce în cele patru runde scurse până acum nu s-a văzut niciun meci pe micul ecran.

Coulibaly mai stă!

După multă vreme, au apărut noutăți în privința lui Coulibaly. Mijlocașul UTA-ei își va relua pregătirile la mijlocul săptămânii viitoare și ar putea fi apt pentru partida cu CS Balotești. Vă reamintim faptul că fotbalistul de culoare a consultat mai mulți doctori, însă fiecare a avut varianta sa. Important e că acum lucrurile sunt cât de cât clare.