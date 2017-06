Tur de forţă pentru Teatrul maghiar arădean

Alături de trupe din România, Belgia, SUA, Coreea de SUD, Anglia și Ungaria, Compania de Teatru Aradi Kamaraszinhaz participă şi anul acesta (cu două spectacole) la Festivalul Internaţional de Teatru „Atelier” de la Baia Mare. Prima producţie prezentată de trupa arădeană în cadrul prestigioasei manifestări va fi noul spectacol intitulat „Poprişcin” după binecunoscuta piesă a lui Gogol, „Însemnările unui nebun”. Spectacolul jucat de Attila Harsányi şi regizat de Andr Lukasov e prezentat publicului sâmbătă, 17 iunie, de la ora 17. A doua reprezentaţie are loc în aceeaşi zi – „Ziua Ruso-Americană” a festivalului. De data aceasta, e vorba de o serată Vîsoţki, intitulată „Ruşii”, cu acelaşi Harsanyi Attila, acompaniat la chitară de Vihula Mihailo.

Succese anterioare

Ajuns la cea de-a 24-a ediţie, „Atelier” e unul dintre cele mai longevive festivaluri de teatru din ţară. Până acum Compania de Teatru Aradi Kamaraszinhaz s-a întors de fiecare dată cu premii importante de la Baia Mare. În 2011, a fost invitată să participe la secţiunea Portrete în Atelier şi a obţinut premiul pentru cel mai bun recital actoricesc (Harsányi Attila) si premiul pentru cel mai bun rol secundar (Lovas Zoltan). În 2015, Harsányi Attila a câștigat premiul pentru cel mai bun actor pentru interpreatrea rolului din monodrama Sex, drugs, gods&rock’n’roll. În 2016, Éder Enikő și Borsos Pál au câștigat premiul pentru cea mai bună muzică, cu spectacolul Tündéri (Zelda was not from here), o coproducție a Teatrului maghiar arădean, Teatrului Jókai din Békéscsaba (Ungaria) și Asociației MASZK din Szeged (Ungaria).

La festival în Ungaria

După Festivalul „Atelier”, trupa Companiei Aradi Kamaraszínház se va îndrepta spre nordul Ungariei, la Kisvarda, unde se desfăşoară Festivalul Teatrelor Maghiare de peste hotare şi unde, la 22 iunie, va juca spectacolul Tünderi (Zelda was not from here) în regia lui Tapasztó Ernő.