Turcii „salvează” Aeroportul Arad

După cei de la Christian Tour, şi reprezentanţii companiei turistice Prestige Tours anunţă relansarea curselor aeriene Arad-Antalya. Într-o conferinţă de presă organizată la Consiliul Judeţean Arad, Mustafa Kadiroglu, preşedintele Caly Group, din care face parte şi Prestige, a venit cu veşti dintre cele mai bune pentru soarta aeroportului. „Am observat anul trecut că nava Airbus A321, care are 216 locuri, a fost de multe ori prea mică. Drept urmare, ne gândim să introducem o a doua cursă săptămânală spre Antalya. Pentru moment, facem nişte studii de piaţă pentru a vedea dacă o a doua cursă ar fi viabilă. Totodată, ne-am propus să introducem o cursă aeriană spre o nouă destinaţie, respectiv Arad-Bodrum”, a spus preşedintele Caly Group. Dacă aceste trei curse ar deveni realitate, numai pe filiera Prestige Aeroportul Arad ar avea în jur de 15.000 de pasageri pe sezonul estival. Tot Kadiroglu a anunţat că şi-a propus şi extinderea perioadei în care să se opereze zboruri. „Ne-am dori să extindem zborurile timp de 12 luni pe an”, a spus acesta. Mai mult, Leyla Kadiroglu, CEO Caly Group, a anunţat că firma de turism şi-a propus să aducă turişti în Arad. „Nu vrem să vorbim prea multe înainte să facem ceva, dar vreau să anunţ că ne-am propus nu doar să ducem arădeni în Turcia, ci şi să aducem turci, şi nu numai, în Arad”, a declarat Leyla Kadiroglu.

Fără suport

Reprezentanţii companiei de turism au anunţat şi faptul că au solicitat o colaborare cu Tarom, doar că cei din conducerea companiei aeriene naţionale au refuzat total să acorde sprijin în acest sens. „Împreună cu cei de la compania de turism şi conducerea Aeroportului Arad, am mers la Tarom unde am solicitat o aeronavă cu şedere în Arad, aeronavă care să efectueze zboruri spre mai multe destinaţii turistice. Din păcate, am fost refuzaţi”, a spus Claudia Boghicevici, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Arad. Drept urmare, turcii de la Caly Group trebuie să se descurce singuri, cum pot ei.

Şi orarul

Mircea Grec, directorul Aeroportului Arad, a anunţat că au fost stabilite toate detaliile zborurilor Arad-Antalya. „În perioada 1 iunie-21 septembrie, în fiecare zi de vineri, aeronava Atlas Global va ateriza de la Antalya la Arad la ora 15:10 şi va decola de pe Aeroportul Arad spre Antalya la ora 16:00. Ne-am propus să fim foarte operativi şi să încheiem repede debarcarea şi îmbarcarea turiştilor. Totodată, am purtat discuţii şi cu celelalte instituţii implicate în controlul aeroportuar pentru a evita problemele şi blocajele la control”, a spus Grec.