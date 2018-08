Turneul de categoria Under 14 se desfășoară pe terenurile bazei „UTA – TenisProfi”, fiind cuprins în calendarul Tennis Europe.

Director de turneu este Ovidiu Fereștean, iar arbitrul principal, Ovidiu Șola.

De remarcat că în faza semifinalor de vineri au pătruns patru tenismeni din România (Cazacu vs. Ciobotaru și Cosma vs. Lungu), trei tricolore (Meșter vs. Bojica) și o sârboaică (Iva Sepa vs. românca cu rădăcini în Arad, Briana Szabo).